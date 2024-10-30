Вестник Кавказа

Глава Минторга Турции рассказал о перспективах страны в БРИКС

Папка Брикс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция получила предложение стать страной-партнером БРИКС, и это принесет стране ощутимую выгоду в сотрудничестве со всеми важнейшими мировыми платформами, заявил сегодня министр торговли Турции.

Для Турции очень важно членство в БРИКС, поскольку это – прекрасные перспективы в налаживании торговых отношений со странами объединения, заявил сегодня в интервью телеканалу tvnet министр торговли Турции Омер Болат.

"Турции предложили стать страной-партнером в БРИКС, это переходный процесс. Вступление в БРИКС принесет Турции значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами"

- Омер Болат

Россия одобряет интерес Турции к сближению с БРИКС, и приветствует расширение связей БРИКС со странами Глобального большинства, в первую очередь с теми, кто поддерживает многосторонность и проводит суверенную внешнюю политику, заявил 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Напомним, ранее промышленные турецкие компании, выпускающие знаменитый текстиль, немного сбавили темпы экспорта – за 8 месяцев текущего 2024 года они потеряли от его снижения почти 2% прибыли, которая составила $7,8 млрд, сообщили в министерстве торговли Турции. Всего за год, с октября 2023 по октябрь 2024 годов, Турция экспортировала своего текстиля на сумму $9 млрд 426 млн.

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