Вестник Кавказа

13 стран получили статус партнера БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На саммите в Казани статус партнера БРИКС получили 13 государств. Список полноправных участников на конец этого года не изменился.

Партнерами БРИКС стали 13 стран, решение участники объединения приняли на октябрьском саммите в Казани, поделился официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

"13 государств были приняты в качестве стран-партнеров. Это было коллективное решение стран БРИКС"

– Джайсвал

Список включает следующие государства: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция, Куба, Алжир, Боливия, Нигерия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Уганда.

Объединение БРИКС на сегодня состоит из девяти членов, это РФ, КНР, ЮАР, Бразилия, Индия, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ. Кроме того, Саудовская Аравия находится в статусе приглашенной страны.

БРИКС неформальная организация, в основе которой лежит экономическое и политическое партнерство. Объединение существует с 2006 года.

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