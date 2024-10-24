13 стран получили статус партнера БРИКС

На саммите в Казани статус партнера БРИКС получили 13 государств. Список полноправных участников на конец этого года не изменился.

Партнерами БРИКС стали 13 стран, решение участники объединения приняли на октябрьском саммите в Казани, поделился официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

"13 государств были приняты в качестве стран-партнеров. Это было коллективное решение стран БРИКС"

– Джайсвал

Список включает следующие государства: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция, Куба, Алжир, Боливия, Нигерия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Уганда.

Объединение БРИКС на сегодня состоит из девяти членов, это РФ, КНР, ЮАР, Бразилия, Индия, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ. Кроме того, Саудовская Аравия находится в статусе приглашенной страны.

БРИКС неформальная организация, в основе которой лежит экономическое и политическое партнерство. Объединение существует с 2006 года.