Лавров оценил интерес Турции к сближению с БРИКС

Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС. Он добавил, что Москва выступает за расширение связей объединения с Глобальным большинством.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью турецкому изданию Hurriet рассказал о реакции Москвы на интерес Анкары к сближению с БРИКС.

Министр отметил, что Россия приветствует интерес Турции к сближению с объединением. По его словам, это подтверждает привлекательность организации.

При этом он подчеркнул, что решение о параметрах участия Анкары в работе БРИКС будет приниматься в том числе на основе консенсуса членов объединения.

Лавров также сказал, что Россия выступает за расширение связей организации со странами Глобального большинства.