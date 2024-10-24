Вестник Кавказа

Лавров оценил интерес Турции к сближению с БРИКС

Лавров оценил интерес Турции к сближению с БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС. Он добавил, что Москва выступает за расширение связей объединения с Глобальным большинством.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью турецкому изданию Hurriet рассказал о реакции Москвы на интерес Анкары к сближению с БРИКС.

Министр отметил, что Россия приветствует интерес Турции к сближению с объединением. По его словам, это подтверждает привлекательность организации.

При этом он подчеркнул, что решение о параметрах участия Анкары в работе БРИКС будет приниматься в том числе на основе консенсуса членов объединения.

Лавров также сказал, что Россия выступает за расширение связей организации со странами Глобального большинства.

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