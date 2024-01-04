БРИКС выступает против диктатуры в мире — посол Ирана в РФ

Иранский посол назвал БРИКС протестом Юга против однополярного мира. Он отметил, что объединение выступает против диктатуры на мировой арене.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что БРИКС — это протест Глобального Юга против попытки формирования однополярного мира с американской осью.

В интервью РИА Новости он отметил, что объединение выступает против диктатуры на международной арене, а также за изменения в структуре мировой власти.

Дипломат подчеркнул, что Иран находится в авангарде появления подобного подхода на арене. По его словам, присутствие Тегерана в БРИКС способствует углублению сущности организации.