Вестник Кавказа

БРИКС выступает против диктатуры в мире — посол Ирана в РФ

БРИКС выступает против диктатуры в мире — посол Ирана в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранский посол назвал БРИКС протестом Юга против однополярного мира. Он отметил, что объединение выступает против диктатуры на мировой арене.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что БРИКС — это протест Глобального Юга против попытки формирования однополярного мира с американской осью.

В интервью РИА Новости он отметил, что объединение выступает против диктатуры на международной арене, а также за изменения в структуре мировой власти.

Дипломат подчеркнул, что Иран находится в авангарде появления подобного подхода на арене. По его словам, присутствие Тегерана в БРИКС способствует углублению сущности организации.

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