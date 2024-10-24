В МИД РФ рассказали, когда государства получат приглашения для становления странами-партнерами в БРИКС. Они сообщили, что это случится не раньше начала 2025 года.

Несколько стран получат приглашения стать государством-партнером БРИКС. Они будут разосланы только в 2025 году, рассказал заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

«Российское председательство в остающиеся до 1 января месяцы проведет контакты с потенциальными партнерами. И, убедившись в том, что они заинтересованы в получении такого статуса и в получении, начиная с будущего года соответствующих приглашений, российское предательство по завершении этой работы объявит кто конкретно попал в данный список»

- Сергей Рябков

Отметим, что 22-24 октября в столице Татарстана прошел саммит БРИКС, где президент России Владимир Путин отметил, что список стран-партнеров организации согласован.