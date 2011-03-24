Турция теряет темпы экспорта своего текстиля

Промышленные турецкие компании, выпускающие знаменитый текстиль, немного сбавили темпы экспорта – за 8 месяцев текущего 2024 года они потеряли от его снижения почти 2% прибыли.

Турецкая текстильная промышленность показывает снижение экспорта за 8 месяцев нынешнего 2024 года – он сократился на 1,6% по сравнению с тем же периодом прошлого 2023 года и составил $7,8 млрд, сообщили TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

"В октябре этого года Турция экспортировала текстильной продукции на сумму $842 млн, что на 0,4% больше, чем в октябре прошлого года"

- Минторг Турции

Всего за год, с октября 2023 по октябрь 2024 годов, Турция экспортировала своего текстиля на сумму $9 млрд 426 млн, передает Trend.

Напомним, турецкий текстиль по праву завоевал признание у жителей многих стран – в стране производят одни из самых красивых тканей в мире, которые славятся высоким качеством и разнообразием фактур, дизайна и цветов: от легких и натуральных летних тканей до бархата с богатой вышивкой.