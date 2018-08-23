5 видов турецкого текстиля: что выбрать, где купить?

В Турции производят одни из самых красивых тканей в мире, которые славятся высоким качеством и разнообразием фактур, дизайна и цветов: от легких и натуральных летних тканей до бархата с богатой вышивкой. Расскажем о лучших турецких тканях.

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Шиле бези (Şile bezi)

Свое название ткань Шиле бези получила в честь одного из стамбульских районов – Шиле – где ее стали впервые производить. Сама ткань представляет собой воздушный хлопчатобумажный материал, вытканный вручную, который по структуре очень напоминает лен. Из-за этой дышащей ткани шьют летние платья, постельное белье, скатерти, футболки. Шиле бези не подвергается окрашиванию, а ее украшением служит вышивка. Один из этапов работы с тканью - обязательная стирка в Черном море. Найти такую ткань можно на местных базарах, а также на ярмарке в Шиле.

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Денизли докумасы (Denizli dokuması)

Название ткани можно перевести как "плетение Денизли". Производство тканей в провинции Денизли имеет древнюю историю, которая, как утверждают археологи, насчитывает почти 4 тыс. лет. Путешественник XIV века Ибн Батута писал, что превосходных ткачах Денизли. Здесь делают ткань, из которой производят традиционные полотенца для хаммамов. Этот материал известен своей способностью впитывать влагу. Он может быть представлен в различных цветах. Для ткани используют натуральные краски, среди которых листья грецкого ореха или луковой шелухи, а также сумах.

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Язма (Yazma)

Название этого материала в переводе буквально означает "письмо". Его обычно расписывают вручную или используют для этого резную деревянную форму. Дизайн язмы различается в зависимости от провинции, где ее производят. Самые известные узоры – черные. Их делают на цветном или белом хлопке из города Токат. Ткань можно найти на местных базарах, а также в специализированных магазинах.

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Сузани (сюзане)

Эта ткань появилась в конце XVIII века как разновидность красочно-декоративного вышитого текстиля, который пришел в Турцию благодаря тюркским кочевым племенам из Центральной Азии. Название ткани в переводе означает "игла". Самые популярные узоры, которые вышивались в основном из хлопка или шелка, - солнце, луна, цветы, листья и фрукты. Сюзане часто было частью приданого, которое невесты делали себе к свадьбе. Ткани с такой вышивкой использовали в быту в качестве покрывала на колыбель или для украшения стен.

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Икат (Ikat)

Происхождение этой ткани связывают с Индонезией и Малайзией. Само слово в переводе означает "связывать". Нити рисунка, который создается на ткани, связываются и окрашиваются методом, который похож на батик. Правда здесь краску наносят на нити до того, как ткань будет соткана, из-за чего цвета и узоры на ней получаются уникальными. Этот вид вышивки на ткани считается одним из старейших.