Турция открывает Центр торговли газом в Стамбуле

Проект газового хаба в Турции продолжает воплощаться в жизнь. В 2025 году власти Турции намерены открыть в Стамбуле Центр торговли газом. Управлять им будут в том числе Газпром и Botas.

Центр торговли газом появится в будущем году в Стамбуле, он будет создаваться в рамках проекта международного газового хаба. Такое заявление сделал глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар.

По его словам, в реализации проекта будут задействованы Botas со стороны Турции и Газпром со стороны России.

Министр уточнил, что ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Газпром получит соответствующие указания.

"В течение 2025 года мы создадим мощную инфраструктуру, которая в партнерстве с Botas и "Газпромом" будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре"

– Байрактар

Он уточнил, что обеим сторонам был направлен меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, Байрактар пояснил, что в новом центре будет использоваться стамбульский газовый индекс.

"Теперь, когда Россия будет продавать свой газ, она будет говорить: "Я продаю этот газ по формуле со стамбульским газовым индексом""

– Байрактар

Как будет работать Центр торговли газом в Стамбуле?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Центр Торговли газом в Стамбуле будет полноценной биржевой площадкой, через которую российский газ можно будет продавать любым западным государствам.

"Газовый хаб, как его предполагается организовать в Турции – это торговая площадка, действующая по тем же принципам, по каким работают газовые хабы в Евросоюзе, США и других регионах мира. То есть это биржа, региональный центр ценообразования на газ, наподобие биржи TTF в Нидерландах и Центрально-европейского газового хаба в Баумгартене. Турецкий хаб будет не только определять цены на газ, но и служить логистическим узлом, в рамках которого будет меняться собственник газа", - прежде всего сказал он.

"К примеру, РФ выставляет на торги некие объемы газа на этом хабе. Приходит какая-нибудь, условно говоря, болгарская компания, покупает этот газ – и он становится болгарским. А болгарский газ можно везти куда угодно, так как его не сдерживают никакие ограничения в рамках ЕС. Конечно, и для российского газа по-прежнему не так много ограничений в Евросоюзе, но в отдельных странах руководство проявило избыточную принципиальность в экономических вопросах, в которых не надо было проявлять принципиальность. Логистический центр в Стамбуле станет для этих стран хорошей возможностью усилить свою энергетическую безопасность", - пояснил Александр Фролов.

"В будущем, если будут введены какие-то новые ограничения против российского газа, газовый хаб в Турции станет прекрасной возможностью для обхода любых ограничений. "Газпром" будет выставлять какие-то объемы газа на торги, и при его продаже на хабе он больше не считается российским, так как становится газом покупателя – австрийским, немецким, каким угодно. Дальше главное – чтобы хватило газотранспортных мощностей для доставки этих объемов до потребителя. А покупать газ в Стамбуле сможет любой желающий", - заключил экономист.