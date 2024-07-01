Турция ожидает прогресс по газовому хабу

В Турции ожидают существенный прогресс по газовому хабу. Страна может принимать как поставки газа из разных стран по трубопроводам, так и СПГ.

Глава Минэнерго Турецкой Республики выразил уверенность в том, что уже в краткосрочной перспективе будет достигнут прогресс по проекту газового хаба.

«Мы сотрудничаем с другими игроками по этому проекту. И в течение ближайших месяцев можно будет объявить о прогрессе, достигнутом в этом деле, реализации этого проекта. Будут создавать дополнительные возможности и для поставщиков, и для потребителей с помощью газового хаба в Турции»

– Алпарслан Байрактар

Важным аспектом заявления министра энергии Турции является уверенность в том, что прогресс по проекту газового хаба будет достигнут в ближайшие месяцы. Эта позитивная динамика обусловлена несколькими факторами: поддержка на уровне государств и активные переговоры с потенциальными участниками проекта.

Напомним, что проект турецкого газового хаба появился сразу после взрывов на «Северных потоках». Тогда глава российского государства предложил своему турецкому коллеге создать площадку для поставок голубого топлива в другие страны, в том числе, в европейские.