Зачем Иран и Азербайджан проводят совместные учения на Каспии?

Совместные тактические учения Азербайджана и Ирана AZIREX-2024 по поиску и спасению на Каспийском море носят гуманитарный характер, но их политическое значение выходит далеко за рамки озвученной тематики. Расскажем, какой посыл несут эти маневры и какие перспективы они открывают для Азербайджана, Ирана и их соседей.

Исторический контекст и региональные отношения

Отношения между Азербайджаном и Ираном некоторое время отличались напряженностью. Несмотря на культурные и исторические связи, обусловленные общей шиитской религиозной традицией и географической близостью, разногласия по нескольким вопросам, таким как отношение Баку к Израилю и положение азербайджанцев в Иране, создавали трения. Тем не менее оба государства понимают стратегическое значение сотрудничества в регионе Каспия.

Каспийское море — не только крупнейший в мире закрытый водоем, но и важный регион с точки зрения геополитики и энергоресурсов. Богатство месторождений нефти и газа делает его ключевым источником углеводородов, а транспортные маршруты, проходящие через Каспий, связаны с важными азиатскими и европейскими рынками.

Политический контекст маневров

В последние годы страны региона, включая Иран и Азербайджан, прилагали усилия для урегулирования правового статуса Каспийского моря. В этой связи совместные учения можно рассматривать как шаг к укреплению взаимного доверия и демонстрацию готовности к сотрудничеству в вопросах безопасности. Это важный посыл как для других прикаспийских стран, так и для крупных мировых игроков, проявляющих интерес к региону.

Маневры свидетельствуют о стремлении Баку и Тегерана демонстрировать независимость в определении своей внешней политики и безопасности, несмотря на внешнее давление. Тематика учений — «Поиск и спасение на море» — указывает на намерение развивать сотрудничество в обеспечении безопасности морского судоходства, что особенно актуально на фоне потенциальных угроз, связанных с транспортировкой углеводородов.

Как учения восприняли в Иране?

Маневры «AZIREX-2024» стоят в одном ряду с другими крупными международными учениями, в которых задействован Иран.

Саудовская Аравия обратилась к нам с просьбой провести совместные учения в Красном море. Обе страны пригласили друг друга посетить порты друг друга. Ранее в южных водах Ирана прошли совместные военно-морские учения «Ионес-2024», организованные Ираном

– адмирал Шахрам Ирани.

Учения можно рассматривать как новое измерение развития отношений между Тегераном и Баку, которое укрепит экономические и политические отношения сторон, отмечает Nour News.

Перспективы отношений

AZIREX-2024 могут стать отправной точкой для углубления азербайджано-иранского сотрудничества, что приведет к расширению контактов: от борьбы с экологическими угрозами до совместной разработки месторождений и инфраструктурных проектов. Расширение экономического сотрудничества может включать в себя не только торговлю, но и совместные инвестиции в транспортные коридоры и энергетические проекты, а также оказать влияние на разрешение региональных конфликтов, предоставляя площадки для переговоров и диалога.