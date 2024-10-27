Президент Ирана примет участие в COP29 в Баку

Иранский президент Масуд Пезешкиан прибудет на конференцию COP29, которая через неделю откроется в Баку. Он примет участие в саммите и проведет ряд встреч. Масштабное мероприятие продлится до 22 ноября.

COP29 в Баку пройдет при участии президента Ирана Масуда Пезешкиана, рассказали в посольстве Исламской Республики в Азербайджане.

В дипломатической миссии уточнили, что в рамках мероприятия Пезешкиан проведет несколько встреч.

Напомним, даты проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (иначе COP29) – с 11 по 22 ноября 2024 года. Решение о проведении события в Азербайджане было принято на пленарном заседании COP28, которое прошло в Дубае 11 декабря.

Напомним, Рамочная конвенция ООН об изменении климата была подписана на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Это произошло в июне 1992 года. COP (то есть Conference of Parties) – высший законодательный орган, который отслеживает ход выполнения конвенции.

Стоит отметить, что в числе сторон Конвенции 198 стран. Их встреча устраивается ежегодно, впервые такое мероприятие прошло в марте 1995 года, местом его проведения стал Берлин.