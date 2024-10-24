Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Бакинский олимпийский стадион перед COP29

Первые лица Азербайджана сегодня ознакомились с условиями, организованными на Бакинском олимпийском стадионе в преддверии COP29. Климатическая конференция ООН стартует в Баку 11 ноября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник ознакомились с условиями, созданными на территории Бакинского олимпийского стадиона по случаю грядущего COP29.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева увидели электрические минимобили, которые в дни мероприятия будут использоваться для грузовых и пассажирских перевозок, а также медицинской помощи и тушения пожаров, посмотрели на гольф-мобили и электрические автобусы, на которых гости будут передвигаться по территории во время Саммита высокопоставленных гостей.

Также был проведен осмотр зала пленарных заседаний «Низами» в «Голубой зоне» СОР29 - именно в этом зале в рамках церемонии официального открытия Конференция ООН по изменению климата 2024 года будут озвучены национальные заявления. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили другие помещения для проведения Саммита мировых лидеров по климатической деятельности, многофункциональные комнаты для встреч.

С условиями, созданными к COP29 азербайджанского лидера ознакомил

помощник президента Анар Алакбаров. Было отмечено, что организованы экспозиции и выставки, пропагандирующие культуру и природу Азербайджана.

В настоящее время в «Голубой зоне» проходят пре-сессии в рамках COP29, в ближайшие дни она будет передана Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Президент АР и первая леди ознакомились с процессами аккредитации и регистрации, получили информацию о зарегистрированных делегациях. Затем были осмотрены зоны, в которых расположены павильоны других стран и сторон, после этого состоялось посещение «Зеленой зоны», она станет открытой платформой для широкой аудитории участников и общественности при участии различных заинтересованных сторон. Также был осмотрен Центр солидарности – совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда нулевых отходов, выставочные стенды других партнеров и стран. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева получили подробную информацию об общей концепции «Зеленой зоны», конференции высокого уровня и планируемых мероприятиях.