Вестник Кавказа

Эрдоган прибудет в Баку на открытие COP29

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Появилась информация о датах участия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в COP29 в азербайджанской столице: союзник Азербайджана пробудет в Баку два первых дня конференции, 11 и 12 ноября.

По данным турецких медиа, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в союзную Азербайджанскую Республику в первые дни COP29 – крупнейшей международной климатической конференции, на которой запланировано принятие кардинальных документов по практическим мерам борьбы с вредоносными изменениями климата.

Согласно рабочему графику турецкого лидера, он прилетит в Баку с рабочим визитом для участия в COP29 в день открытия конференции – 11 ноября, а улетит 12 ноября, после основных мероприятий высшего уровня.

Кроме того, на COP29 будет не только присутствовать, но и работать первая леди Турции Эмине Эрдоган – под ее руководством на конференции будут представлены новейшие этапы экологического проекта "Ноль отходов".

COP29 начнется через неделю и продлится до 22 ноября.

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