Баку примет министериал высокого уровня в дни COP29

Министерский диалог высокого уровня пройдет в Баку в дни COP29. В мероприятии примут участие около 120 гостей.
В Баку состоится 2-й министерский диалог высокого уровня по климатической деятельности в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Как сообщает пресс-служба азербайджанского министерства культуры, мероприятие будет проведено в "Синей зоне" COP29. Организаторами выступят Минкультуры ОАЭ, Бразилии и Азербайджана.
Отмечается, что в заседании будут участвовать порядка 120 гостей вместе с экспертами и представителями НПО. Диалог будет направлен на достижение консенсуса по включению культуры в программу по борьбе с изменением климата.