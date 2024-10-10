Вестник Кавказа

Баку примет министериал высокого уровня в дни COP29

Баку примет министериал высокого уровня в дни COP29
© Фото: Trend
Министерский диалог высокого уровня пройдет в Баку в дни COP29. В мероприятии примут участие около 120 гостей.

В Баку состоится 2-й министерский диалог высокого уровня по климатической деятельности в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского министерства культуры, мероприятие будет проведено в "Синей зоне" COP29. Организаторами выступят Минкультуры ОАЭ, Бразилии и Азербайджана.

Отмечается, что в заседании будут участвовать порядка 120 гостей вместе с экспертами и представителями НПО. Диалог будет направлен на достижение консенсуса по включению культуры в программу по борьбе с изменением климата.

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