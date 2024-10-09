На COP29 будет принято 60 совместных документов

По итогам конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, будет принято около 60 совместных документов, которые подпишут представители 198 стран Конвенции.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую уже 11 ноября примет столица Азербайджана город Баку, будет очень "урожайной" по числу важных решений и заявлений – на ней ожидается подписание около 60 документов, сообщил сегодня в ходе диалога о Целях устойчивого развития на тему "Отголоски будущего: Координация усилий направленных на борьбу с изменением климата и глобальные цели" заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Перед нами очень амбициозная повестка. У нас было мало времени. Однако мы развили соответствующий потенциал благодаря политической поддержке по взятым обязательствам. Нам удалось обеспечить установление успешного процесса среди членов ООН. Мы очень скоро станем тому свидетелями"

- Ялчин Рафиев

Цели устойчивого развития и действия по борьбе с изменением климата взаимосвязаны - любая цель в том или ином смысле связана с климатом, отметил дипломат.

"Мы также попытались включить этот вопрос в COP29 в рамках переговоров. Мы поставили перед собой справедливую и коллективную цель. …как принимающая сторона, президентство также имеет свои собственные инициативы, которые дополняют повестку дня переговоров, а также являются составной частью действий по борьбе с изменением климата на глобальном уровне. Некоторые из этих инициатив также связаны с Целями устойчивого развития и их реализацией"

- Ялчин Рафиев

Напомним, Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Сторонами Конвенции являются 198 стран.