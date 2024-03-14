Как во Франции продали краденный указ российского императора

Работающий во Франции аукционный дом Aguttes отказался аннулировать сделку по продаже украденного подлинника указа Петра II, несмотря на просьбы российской стороны. Расскажем, что это за документ, какую роль он сыграл в истории России, имеет ли он какое-то историческое значение и можно ли его вернуть.

Часть первая - историческая: XVIII столетие

История эта началась в XVIII веке, когда старший сын Петра Великого Алексей Петрович рассорился с отцом и сбежал за границу, где вроде бы хотел дождаться смерти неуравновешенного батюшки, на австрийских штыках вернуться на родину и занять трон. Его выследили русские агенты и в обмен на гарантии безопасности вынудили вернуться на родину, где сначала лишили права на престолонаследие, а потом бросили в Петропавловскую крепость ждать приговора. Приговора 28-летний Алексей Петрович не дождался и умер летом 1718 года то ли от острого нарушения мозгового кровообращения, то ли не выдержав пыток.

За три года до смерти у Алексея Петровича родился сын, названный в честь деда Петром. Жизнь Петра II оказалась еще короче и трагичнее, чем у отца. На российский престол внук Петра Великого взошел в 11-летнем возрасте, а в 14 лет умер. Государством Петр II в этот период, конечно, самостоятельно не управлял. Сначала за него это делал фаворит Петра Великого Александр Меншиков, а после его ссылки в Берёзов - князья Долгоруковы.

До 16 лет Петр II должен был находиться под опекой Верховного тайного совета, при этом он обязался не мстить никому из подписавших смертный приговор его отцу.

Одним из судей на процессе по делу Алексея Петровича был князь Григорий Алексеевич Урусов, работавший в следственной канцелярии, которая позднее вела дело в отношении попавшего в опалу Меншикова.

Именно на этого Урусова с подачи воспитателя Петра II Андрея Остермана, заведовавшего внешней политикой, и решено было осенью 1727 года заменить обер-коменданта Санкт-Петербургской крепости, участника Северной войны Егора (Юрия) Фаменцына.

Указ императора Петра II «Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г.А. Урусова» стал одним из серии подписанных юным императором указов в начале сентября 1727 года. Петру II тогда было 12 лет.

По тем временам этот документ был важен, но спустя три века его сложно назвать наиважнейшим. Тем не менее как свидетельство эпохи он представлял безусловный интерес и подлинник документа хранился Российском государственном военно-историческим архиве (РГВИА).

Часть вторая - детективная: XXI столетие

В конце октября 2024 аукционный дом Аguttes выставил Указ Петра II на торги, надеясь выручить за него от 1000 до 1200 евро. 30 или 31 октября было объявлено о продаже исторического документа за 3120 евро. В Аguttes ценность указа объяснили его редкостью, мол, малолетний император за свою жизнь подписал не так много документов.

История с пропажей документа из военно-исторического архива, не до конца понятна. По данным СМИ, 24 октября замдиректора РГВИА Василиса Денисова обратилась в отделение МВД по Басманному району с заявлением о краже документа. Из этих сообщений можно было сделать вывод, что, увидев на сайте Аguttes лот 124 и узнав в нем свой документ, сотрудники архива бросились его искать и обнаружили вместо исторического указа муляж. Достоверно говорить о том, когда пропал документ, сложно. Это могло произойти, например, в 1990-х.

Как заявил «Вестнику Кавказа» на условиях анонимности сотрудник одного из московских архивов, после развала Советского Союза, в эпоху лихолетья, некоторые сотрудники архивов (не только РГВИА) пытались заработать разными способами, не гнушаясь воровством документов, хранящихся в фондах. В то время иногда сложно было найти книги регистрации, да и сотрудников на своих местах в разгар рабочего дня.

В архиве найти можно все, но и потерять можно многое

- собеседник «Вестника Кавказа».

Возможно, именно в то время и был утерян указ Петра II, но это лишь предположение.

Так или иначе после огласки истории с продажей краденного документа российские дипломаты во Франции пытались добиться аннулирования сделки и возвращения документа законному владельцу. Однако в Aguttes заявил, что центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями провел расследование и не обнаружил оснований для отмены продажи документа.

© Фото: archives.gov.ru

Между тем, по данным главы Федерального архивного агентства (Росархива) Андрея Артизова, о подмене нескольких документов на муляжи в РГВИА узнали еще 4 года назад, когда на одном из американских аукционов появился документ с автографом Петра I, вроде бы пропавший в 1960-1970-х в ходе реставрации. Сведения об украденных документах включили в базу данных Росархива, и когда уже 23 октября этого года туда поступила информация о том, что указ Петра II может быть продан с аукциона, Росархив обратился в Минкульт, Минкульт – в Интерпол МВД России, а Интерпол направил во Францию материалы для возвращения исторического документа в Россию. Произошло это 31 октября. Теперь остается понять: был продан документ 30 или 31 октября, то есть до или после обращения Интерпола.

Скорее всего, если документ и получится вернуть, то произойдет это не быстро. Специалисты говорят, что аукционный дом не может отменить уже состоявшиеся торги, но если информация о том, что документ был украден, поступила в Aguttes до реализации лота, то вопрос может быть решен через суд, по запросу которого аукционный дом может раскрыть имя покупателя. Однако, учитывая непростые отношения Москвы и Парижа, рассчитывать на скорое решение вопроса, вряд ли стоит.