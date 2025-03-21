Приключения Дон Жуана Персидского в России

Сергей Рюмин

Геополитическая обстановка в последние три десятилетия XVI столетия была ничуть не проще современной. Идеальное время для неожиданных союзов и сложных дипломатических комбинаций. История похода дипломатической миссии Сефевидов ко двору испанского короля на рубеже XVI - XVII веков - в этом материале.

В центре «большой игры» находилась Османская империя, которая воевала с Персией, Польшей, через союзного крымского хана постоянно тревожила русские рубежи. Москва с трудом завершила тяжелую Ливонскую войну, билась со шведами, которые, в свою очередь, готовились к противостоянию с Речью Посполитой, отягощенному династическими и религиозными спорами.

Кто такой Орудж бей Байят?

В эту смутную эпоху в Сефевидском Иране в семье Баятов, тюркского клана Кызылбаш рождается мальчик Орудж бей Байят. Его отец занимал важные должности при дворе шаха Мухаммеда Худабенде.

С юных лет наш герой был погружен в атмосферу военных походов, интриг, взлетов и падений видных вельмож. Судя по карьерному росту, Орудж-бек уже в молодости сумел показать все свои лучшие качества как придворный и дипломат, заслужить полное доверие правителей. Он становится близким лицом Хамза-Мирзы - старшего сына шаха Мухаммеда.

Об этом периоде своей жизни он оставил довольно подробные записи, из которых можно сделать вывод, что ключевым этапом в его карьерном росте стали годы персидско-турецкой войны, завершившейся подписанием Стамбульского мира, не выгодного для Сефевидского Ирана. Османская империя закрепила за собой Тебриз, Караджадаг, Гянджу, Карабах, Ширван, Грузию. Но противостояние продолжалось, всем было очевидно, что мир носит временный характер.

Проницательный Орудж-бек понимал, что даже такой способный и энергичный правитель как новый шах Аббас I не в состоянии выиграть тяжелую войну против османов без сильных союзников. Слишком сложным было внутреннее положение государства Сефевидов, которое расшатывали племенные конфликты и постоянные волнения в провинциях. Но кто в этой непростой ситуации мог стать подобным партнером шаха?

Как формировали посольство?

В этот момент ко двору шаха прибывает англичанин по имени дон Антонио Шерли, заявивший, что он двоюродный брат шотландского короля и отправлен им в качестве посланника вести переговоры с государем Персии о заключении с ними союза для войны против общего врага, турецкого султана. Кем на самом деле был Энтони Ширли – вопрос дискуссионный. Не исключено, что полномочиями, о которых он заявил, миссия англичан на самом деле не располагала. Но это были детали. Тем более, что почти одновременно с англичанами к шаху прибыли португальские монахи, огласившие схожее предложение о союзе против османов. Было очевидно, что для Европы Персия становилась в перспективе крайне выгодным союзником.

Шах Аббас благосклонно принял эту новость, а в ходе дальнейших переговоров список потенциальных союзников существенно увеличился – было решено направить специальных посланников во все ведущие европейские державы. В это список вошли:

римский первосвященник

германский император

короли испанский, французский и польский

венецианская синьория

английская королева и шотландский король.

Дон Антонио выразил готовность сопроводить посольство, в состав которого вошел и наш герой. В дорогу отправились летом 1599 года.

В караване из 32 верблюдов хранились экзотические подарки - шах Аббас направил императору Рудольфу II – двух белых леопардов-альбиносов и несколько редких птиц семейства соколиных. Помимо посещения дворов восьми европейских монархов предполагалось, что один специальный посол останется в качестве представителя персидской державы при дворе Бориса Годунова. Историки отмечают, что основная задача миссий была ориентирована на достижение договора с Европой, российский вектор персидской дипломатии был определен намного менее четко – между двумя странам сохранялись существенные территориальные противоречия, которые еще предстояло решать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посольство в Астрахани

Путь первоначально лежал через земли Прикаспия, где посольство осенью 1599 года надолго остановилось в русском городе Астаркан (Астрахань). Необходимо было передохнуть и набраться сил после морской части путешествия, которая далась нелегко. Орудж-бек оставил краткое описание торжественного приема, организованного местным воеводой:

Нам предлагали обильное угощение, а по наступлении осени в этой земле было множество арбузов и яблок отличного вкуса. Земля эта приятна, но еще приятнее была она для нас, ибо начальник, поставленный здесь великим князем Московии, велел объявить через глашатаев, чтобы никто не смел брать денег за то, что мы потребуем и возьмем, под страхом быть наказанным 200 ударами кнута.

Город персидским послам понравился. Орудж-бек особо отметил, что в Астрахани 5000 жителей:

Все дома их деревянные, только крепость, очень сильная, где живет главный начальник, выстроена из камня; стены ее значительной высоты и толщины.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Посольство в Казани

Из Астрахани (через Царицын) дипломаты направляются в Казань. Этот участок пути был долог и труден, передвигаться приходилось речным путем, а ночевать в открытом поле под охраной сопровождающих воинов. Не случайно астраханский воевода «прикомандировал» к посольству около 100 стрельцов, в степи было очень неспокойно.

В Казани Орудж-бек обнаружил благополучие и довольство народа. Лишь одна сомнительная деталь не ускользнула от его внимания:

Есть недостаток в хороших винах, ибо нет иного вина кроме того, которое выделывают из пшеницы и ячменя; оно чрезвычайно крепко, так что пьющие быстро приходят в опьянение, и потому законом установлено, чтобы чиновники не носили оружия, так как среди них то и дело случаются убийства.

Необычным для персидских послов было огромное количество собак, которых местные жители держали практически в каждом доме. Орудж-бек указывал, что подобная предосторожность необходима из-за многочисленных воров и разбойников, промышляющих в этих землях. В дальнейшем он признавал, что большое количество ратников и служилых людей в Казани и Астрахани вполне соответствует обычаям и традициям больших европейских городов. Неспокойно было везде.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Посольство в Нижнем Новгороде

Осень заканчивалась, и непривычным к холодам персам становилось все труднее выдерживать «шалости» нашего климата. Реки замерзли, и дальнейшее движение осуществлялось сухопутным путем. Впрочем, Орудж-бек признавал, что движение по санному пути русской зимой имеет свои преимущества перед летними путешествиями. Движение на санях позволяло зимой преодолевать 80-90 километров в сутки, что существенно превышало норму для весеннего и осеннего пути.

В Нижнем Новгороде, по велению русского царя, посольство пробыло больше месяца. Орудж-бек вновь отметил необычайную дешевизну съестных припасов, но акцентировал внимание на необычную по персидским меркам дороговизну одежды. По его мнению, женщины очень красивы, но их «сильно портит безобразная и нескладная одежда, лишенная вкуса и изящества». Что касается мужчин, то они высоки и плотны.

Перечитывая его записки, откровенно говоря, удивительно становится от того факта, что ровно через четыре года в русских землях наступит голод таких масштабов, который и летописцы не могли упомнить. Сытость и благополучие простых людей персидский автор отмечает на протяжении всего путешествия к Москве, куда посольство прибыло в самом конце осени.

Продолжение следует