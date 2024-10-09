Казахстан и Япония будут сотрудничать по ядерной энергетике

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Японии обсудили сотрудничество в атомной энергетике и договорились о совместной подготовке кадров для отрасли и взаимодействии в сфере безопасности ядерных объектов.

Казахстан и Япония будут совместно готовить кадры для ядерной энергетики – к такому соглашению по итогам переговоров в Токио пришли главы внешнеполитических ведомств двух стран - Мурат Нуртлеу и Такеши Ивая, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Дипломаты в ходе переговоров достигли договоренности о взаимодействии в сфере обеспечения безопасности ядерных объектов, при этом Нуртлеу подчеркнул значимость дальнейшего продвижения Диалога "Центральная Азия + Япония" как важной платформы для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества, передает Sputnik Казахстан.

"Глава МИД Казахстана выразил благодарность японской стороне за поддержку и соавторство резолюции Казахстана о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана"

- МИД Казахстана

Также главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Японии подписали план действий между дипведомствами Казахстана и Японии на 2025-2026 годы.