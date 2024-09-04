Атомные электростанции Казахстана: прошлое, настоящее и будущее

Есть ли в Казахстане АЭС?
На сегодняшний день в Казахстане действующей атомной электростанции нет. 70-80% электроэнергии страна получает от сжигания угля, примерно 10% обеспечиваются за счет газа, и оставшиеся 7-8% - это гидроэнергетика.
Атомная энергетика Казахстана
Несмотря на отсутствие действующих АЭС атомная энергетика Казахстана развивается.
- Страна - крупнейший в мире производитель урана. В 2022 году, в частности, Казахстан обеспечил 43% мировых потребностей в сырье. Для сравнения, Канада, которая идет следом, - лишь 15%. По состоянию на 2024 год, запасы урана в Казахстане составляют около 990 тысяч тонн.
- В Казахстане есть, как минимум, три исследовательских реактора - в Алматы и в Курчатове. Эти реакторы используются для проведения экспериментов и испытаний, в том числе и по созданию ТВЭЛ, тепловыделяющих элементов, для атомных станций.
Среди партнеров Казахстана в области атомной энергетики Южная Корея, Япония, Китай, Россия и Франция.
Первая АЭС в Казахстане
Атомная электростанция, которую планируют построить на юго-востоке Казахстана, не первая для страны. Самой первой, притом уникальной в своем роде, была АЭС Актау, которая проработала чуть более 25 лет. Официально казахстанская АЭС входила в энергокомплекс ”Мангышлакский энергокомбинат”, а построена она была на берегу Каспийского моря, в городе Шевченко, который в 1991 году был переименован в Актау.
В чем особенность АЭС в Актау?
АЭС в Актау, сооруженная в 1972 году, стала первой в мире атомной электростанцией, реактор которой работал на быстрых нейтронах. Особенность такого реактора в том, что, во-первых, он безопаснее, чем, в частности, водо-водяные, а во-вторых, он дает возможность использовать 30% потенциала ядерного топлива.
Реактор БН-350, помимо производства электроэнергии для Актау в объеме 150 мВт, также обеспечивал жителей города пресной водой - более 100 тыс. кубометров в день - и использовался для производства плутония. Теплоноситель реактора в Шевченко - натрий, работал реактор на уране, обогащенном до 20-25%.
Атомный и металлургические комбинаты в Казахстане
Мангышлакский атомный энергокомбинат (МАЭК), в состав которого входила Шевченковская АЭС, был целым энергетическим комплексом, где помимо реактора также работали ТЭС и опреснительная установка - единственная в мире действовавшая от атомного реактора. Первоочередной задачей энергокомбината было обеспечение промышленности: работы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК), где добывали, перерабатывали и обогащали урановую руду. Фактически, вокруг ПГКМ образовался город Шевченко (сегодня Актау), а МАЭК обеспечивал его функционирование.
Почему закрыли АЭС в Актау?
В конце 1990-х годов на Шевченковский АЭС начался процесс вывода реактора из эксплуатации. Основанием для остановки деятельности реактора послужили следующие причины:
- опасения в отношении неспособности поддерживать его работу: строилась АЭС при СССР, а с 1991 года АЭС принадлежала независимому Казахстану. Россия прекратила поставки топлива для реактора;
- опасения по поводу военного использования плутония, который производился с помощью БН-350.
К 1997 году электричество, производимое АЭС в Актау, составляло 0,7% от общего электропотребления в стране. В апреле 1999 года реактор БН-350 на АЭС в Актау был окончательно выведен из строя.
Ядерные отходы были перевезены в спецхранилище Семипалатинского полигона, а оставшийся обогащенный уран - на Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске. Финансовую поддержку Казахстану в этом оказали США.
Зачем Казахстану атомная электростанция?
Казахстан производит недостаточное количество электроэнергии для обеспечения собственных нужд. В 2023 году, в частности, Казахстан потребил 115 млрд кВт/ч электроэнергии по сравнению с 112,9 млрд кВт/ч годом ранее, то есть ежегодное увеличение потребления электроэнергии составило 2%. При этом производство электроэнергии в стране в прошлом году составило 112,8 млрд кВт/ч, а недостающие 3,2 млрд Казахстан импортировал из России. Несмотря на экспорт недостающих ресурсов, ряд регионов страны в зимнее время года периодически сталкивается с массовыми отключениями электроэнергии.
Кроме того, к 2060 году Казахстан поставил себе цель прийти к углеродной нейтральности, то есть свести к нулю выборы углекислого газа, которые, в том числе образуются в результате сжигания топлива на ТЭС.
Таким образом, строительство новой АЭС в Казахстане фактически преследует две основные цели:
- получение энергетической независимости
- выполнение климатической цели.
Кроме того, среди плюсов строительства АЭС в Казахстане - снижение стоимости электроэнергии для населения. Сегодня стоимость 1 кВт/ч для населения составляет 29 тенге (около 6 рублей).
Когда построят АЭС в Казахстане?
Когда именно начнется строительство АЭС в Казахстане и когда оно будет завершено, точно неизвестно: проведенный референдум - лишь первый этап на пути к реализации долгосрочного проекта. И все же правительство Казахстана своей целью ставит к 2035 году обеспечивать за счет атомной энергетики 5% энергопотребления в стране.
Где собираются строить АЭС в Казахстане?
В 2022 году министерство энергетики Казахстана рассказало о том, что новая АЭС в Казахстане появится в селе Улькен (Улкен) у озера Балхаш. Впервые о строительстве атомной электростанции в селе заговорили в 1997 году, а в 2003 Россия заявила о том, что совместно с Казахстаном будет реализовывать проект.
Кто против строительства АЭС в Казахстане?
До того как в Казахстане состоялся референдум, в ряде городов страны прошли слушания во вопросу строительства АЭС, на которых высказывались как сторонники, так и противники развития атомной энергетики в государстве. В целом те, кто говорит, что АЭС в Казахстане строить опасно, в качестве аргументов выдвигают несколько основных тезисов:
- проблему радиоактивных отходов
- возможные экологическую катастрофу на озере Балхаш
- опасность попадания под иностранное влияние (в частности, России)
- высокие финансовые затраты на строительство АЭС
- высокие затраты на вывод АЭС из эксплуатации. АЭС в Актау, например, все еще выводится из эксплуатации, на что ежегодно тратиться более двух миллионов долларов.