Вестник Кавказа

Атомные электростанции Казахстана: прошлое, настоящее и будущее

Екатерина Винник
Атомные электростанции Казахстана: прошлое, настоящее и будущее
© Фото: knpp.kdt.kz
Жители Казахстана на референдуме проголосовали за строительство в стране АЭС: большинство поддержало идею властей построить атомную электростанцию, несмотря на опасения защитников природы и других оппонентов. Сколько АЭС в Казахстане, кто и где займется строительством новой и почему не все согласны с тем, что атомная электростанция нужна?

Есть ли в Казахстане АЭС?

На сегодняшний день в Казахстане действующей атомной электростанции нет. 70-80% электроэнергии страна получает от сжигания угля, примерно 10% обеспечиваются за счет газа, и оставшиеся 7-8% - это гидроэнергетика. 

Атомная энергетика Казахстана

Несмотря на отсутствие действующих АЭС атомная энергетика Казахстана развивается.

  1. Страна - крупнейший в мире производитель урана. В 2022 году, в частности, Казахстан обеспечил 43% мировых потребностей в сырье. Для сравнения, Канада, которая идет следом, - лишь 15%. По состоянию на 2024 год, запасы урана в Казахстане составляют около 990 тысяч тонн.
  2. В Казахстане есть, как минимум, три исследовательских реактора - в Алматы и в Курчатове. Эти реакторы используются для проведения экспериментов и испытаний, в том числе и по созданию ТВЭЛ, тепловыделяющих элементов, для атомных станций. 

Среди партнеров Казахстана в области атомной энергетики Южная Корея, Япония, Китай, Россия и Франция. 

Первая АЭС в Казахстане

Атомная электростанция, которую планируют построить на юго-востоке Казахстана, не первая для страны. Самой первой, притом уникальной в своем роде, была АЭС Актау, которая проработала чуть более 25 лет. Официально казахстанская АЭС входила в энергокомплекс ”Мангышлакский энергокомбинат”, а построена она была на берегу Каспийского моря, в городе Шевченко, который в 1991 году был переименован в Актау. 

В чем особенность АЭС в Актау?

АЭС в Актау, сооруженная в 1972 году, стала первой в мире атомной электростанцией, реактор которой работал на быстрых нейтронах. Особенность такого реактора в том, что, во-первых, он безопаснее, чем, в частности, водо-водяные, а во-вторых, он дает возможность использовать 30% потенциала ядерного топлива. 

Реактор БН-350, помимо производства электроэнергии для Актау в объеме 150 мВт, также обеспечивал жителей города пресной водой - более 100 тыс. кубометров в день - и использовался для производства плутония. Теплоноситель реактора в Шевченко - натрий, работал реактор на уране, обогащенном до 20-25%. 

Атомный и металлургические комбинаты в Казахстане

Мангышлакский атомный энергокомбинат (МАЭК), в состав которого входила Шевченковская АЭС, был целым энергетическим комплексом, где помимо реактора также работали ТЭС и опреснительная установка - единственная в мире действовавшая от атомного реактора. Первоочередной задачей энергокомбината было обеспечение промышленности: работы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК), где добывали, перерабатывали и обогащали урановую руду. Фактически, вокруг ПГКМ образовался город Шевченко (сегодня Актау), а МАЭК обеспечивал его функционирование. 

Почему закрыли АЭС в Актау?

В конце 1990-х годов на Шевченковский АЭС начался процесс вывода реактора из эксплуатации. Основанием для остановки деятельности реактора послужили следующие причины: 

  • опасения в отношении неспособности поддерживать его работу: строилась АЭС при СССР, а с 1991 года АЭС принадлежала независимому Казахстану. Россия прекратила поставки топлива для реактора; 
  • опасения по поводу военного использования плутония, который производился с помощью БН-350. 

К 1997 году электричество, производимое АЭС в Актау, составляло 0,7% от общего электропотребления в стране. В апреле 1999 года реактор БН-350 на АЭС в Актау был окончательно выведен из строя. 

Ядерные отходы были перевезены в спецхранилище Семипалатинского полигона, а оставшийся обогащенный уран - на Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске. Финансовую поддержку Казахстану в этом  оказали США. 

Зачем Казахстану атомная электростанция?

Казахстан производит недостаточное количество электроэнергии для обеспечения собственных нужд. В 2023 году, в частности, Казахстан потребил 115 млрд кВт/ч электроэнергии по сравнению с 112,9 млрд кВт/ч годом ранее, то есть ежегодное увеличение потребления электроэнергии составило 2%. При этом производство электроэнергии в стране в прошлом году составило 112,8 млрд кВт/ч, а недостающие 3,2 млрд Казахстан импортировал из России. Несмотря на экспорт недостающих ресурсов, ряд регионов страны в зимнее время года периодически сталкивается с массовыми отключениями электроэнергии. 

Кроме того, к 2060 году Казахстан поставил себе цель прийти к углеродной нейтральности, то есть свести к нулю выборы углекислого газа, которые, в том числе образуются в результате сжигания топлива на ТЭС. 

Таким образом, строительство новой АЭС в Казахстане фактически преследует две основные цели: 

  • получение энергетической независимости 
  • выполнение климатической цели.

Кроме того, среди плюсов строительства АЭС в Казахстане - снижение стоимости электроэнергии для населения. Сегодня стоимость 1 кВт/ч для населения составляет 29 тенге (около 6 рублей).

Когда построят АЭС в Казахстане?

Когда именно начнется строительство АЭС в Казахстане и когда оно будет завершено, точно неизвестно: проведенный референдум - лишь первый этап на пути к реализации долгосрочного проекта. И все же правительство Казахстана своей целью ставит к 2035 году обеспечивать за счет атомной энергетики 5% энергопотребления в стране. 

Где собираются строить АЭС в Казахстане?

В 2022 году министерство энергетики Казахстана рассказало о том, что новая АЭС в Казахстане появится в селе Улькен (Улкен) у озера Балхаш. Впервые о строительстве атомной электростанции в селе заговорили в 1997 году, а в 2003 Россия заявила о том, что совместно с Казахстаном будет реализовывать проект. 

Кто против строительства АЭС в Казахстане?

До того как в Казахстане состоялся референдум, в ряде городов страны прошли слушания во вопросу строительства АЭС, на которых высказывались как сторонники, так и противники развития атомной энергетики в государстве. В целом те, кто говорит, что АЭС в Казахстане строить опасно, в качестве аргументов выдвигают несколько основных тезисов:  

  • проблему радиоактивных отходов 
  • возможные экологическую катастрофу на озере Балхаш
  • опасность попадания под иностранное влияние (в частности, России)
  • высокие финансовые затраты на строительство АЭС
  • высокие затраты на вывод АЭС из эксплуатации. АЭС в Актау, например, все еще выводится из эксплуатации, на что ежегодно тратиться более двух миллионов долларов. 
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