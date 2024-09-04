Атомные электростанции Казахстана: прошлое, настоящее и будущее

Жители Казахстана на референдуме проголосовали за строительство в стране АЭС: большинство поддержало идею властей построить атомную электростанцию, несмотря на опасения защитников природы и других оппонентов. Сколько АЭС в Казахстане, кто и где займется строительством новой и почему не все согласны с тем, что атомная электростанция нужна?

Есть ли в Казахстане АЭС?

На сегодняшний день в Казахстане действующей атомной электростанции нет. 70-80% электроэнергии страна получает от сжигания угля, примерно 10% обеспечиваются за счет газа, и оставшиеся 7-8% - это гидроэнергетика.

Атомная энергетика Казахстана

Несмотря на отсутствие действующих АЭС атомная энергетика Казахстана развивается.

Страна - крупнейший в мире производитель урана. В 2022 году, в частности, Казахстан обеспечил 43% мировых потребностей в сырье. Для сравнения, Канада, которая идет следом, - лишь 15%. По состоянию на 2024 год, запасы урана в Казахстане составляют около 990 тысяч тонн. В Казахстане есть, как минимум, три исследовательских реактора - в Алматы и в Курчатове. Эти реакторы используются для проведения экспериментов и испытаний, в том числе и по созданию ТВЭЛ, тепловыделяющих элементов, для атомных станций.

Среди партнеров Казахстана в области атомной энергетики Южная Корея, Япония, Китай, Россия и Франция.

Первая АЭС в Казахстане

Атомная электростанция, которую планируют построить на юго-востоке Казахстана, не первая для страны. Самой первой, притом уникальной в своем роде, была АЭС Актау, которая проработала чуть более 25 лет. Официально казахстанская АЭС входила в энергокомплекс ”Мангышлакский энергокомбинат”, а построена она была на берегу Каспийского моря, в городе Шевченко, который в 1991 году был переименован в Актау.

В чем особенность АЭС в Актау?

АЭС в Актау, сооруженная в 1972 году, стала первой в мире атомной электростанцией, реактор которой работал на быстрых нейтронах. Особенность такого реактора в том, что, во-первых, он безопаснее, чем, в частности, водо-водяные, а во-вторых, он дает возможность использовать 30% потенциала ядерного топлива.

Реактор БН-350, помимо производства электроэнергии для Актау в объеме 150 мВт, также обеспечивал жителей города пресной водой - более 100 тыс. кубометров в день - и использовался для производства плутония. Теплоноситель реактора в Шевченко - натрий, работал реактор на уране, обогащенном до 20-25%.

Атомный и металлургические комбинаты в Казахстане

Мангышлакский атомный энергокомбинат (МАЭК), в состав которого входила Шевченковская АЭС, был целым энергетическим комплексом, где помимо реактора также работали ТЭС и опреснительная установка - единственная в мире действовавшая от атомного реактора. Первоочередной задачей энергокомбината было обеспечение промышленности: работы Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК), где добывали, перерабатывали и обогащали урановую руду. Фактически, вокруг ПГКМ образовался город Шевченко (сегодня Актау), а МАЭК обеспечивал его функционирование.

Почему закрыли АЭС в Актау?

В конце 1990-х годов на Шевченковский АЭС начался процесс вывода реактора из эксплуатации. Основанием для остановки деятельности реактора послужили следующие причины:

опасения в отношении неспособности поддерживать его работу: строилась АЭС при СССР, а с 1991 года АЭС принадлежала независимому Казахстану. Россия прекратила поставки топлива для реактора;

опасения по поводу военного использования плутония, который производился с помощью БН-350.

К 1997 году электричество, производимое АЭС в Актау, составляло 0,7% от общего электропотребления в стране. В апреле 1999 года реактор БН-350 на АЭС в Актау был окончательно выведен из строя.

Ядерные отходы были перевезены в спецхранилище Семипалатинского полигона, а оставшийся обогащенный уран - на Ульбинский металлургический завод в Усть-Каменогорске. Финансовую поддержку Казахстану в этом оказали США.

Зачем Казахстану атомная электростанция?

Казахстан производит недостаточное количество электроэнергии для обеспечения собственных нужд. В 2023 году, в частности, Казахстан потребил 115 млрд кВт/ч электроэнергии по сравнению с 112,9 млрд кВт/ч годом ранее, то есть ежегодное увеличение потребления электроэнергии составило 2%. При этом производство электроэнергии в стране в прошлом году составило 112,8 млрд кВт/ч, а недостающие 3,2 млрд Казахстан импортировал из России. Несмотря на экспорт недостающих ресурсов, ряд регионов страны в зимнее время года периодически сталкивается с массовыми отключениями электроэнергии.

Кроме того, к 2060 году Казахстан поставил себе цель прийти к углеродной нейтральности, то есть свести к нулю выборы углекислого газа, которые, в том числе образуются в результате сжигания топлива на ТЭС.

Таким образом, строительство новой АЭС в Казахстане фактически преследует две основные цели:

получение энергетической независимости

выполнение климатической цели.

Кроме того, среди плюсов строительства АЭС в Казахстане - снижение стоимости электроэнергии для населения. Сегодня стоимость 1 кВт/ч для населения составляет 29 тенге (около 6 рублей).

Когда построят АЭС в Казахстане?

Когда именно начнется строительство АЭС в Казахстане и когда оно будет завершено, точно неизвестно: проведенный референдум - лишь первый этап на пути к реализации долгосрочного проекта. И все же правительство Казахстана своей целью ставит к 2035 году обеспечивать за счет атомной энергетики 5% энергопотребления в стране.

Где собираются строить АЭС в Казахстане?

В 2022 году министерство энергетики Казахстана рассказало о том, что новая АЭС в Казахстане появится в селе Улькен (Улкен) у озера Балхаш. Впервые о строительстве атомной электростанции в селе заговорили в 1997 году, а в 2003 Россия заявила о том, что совместно с Казахстаном будет реализовывать проект.

Кто против строительства АЭС в Казахстане?

До того как в Казахстане состоялся референдум, в ряде городов страны прошли слушания во вопросу строительства АЭС, на которых высказывались как сторонники, так и противники развития атомной энергетики в государстве. В целом те, кто говорит, что АЭС в Казахстане строить опасно, в качестве аргументов выдвигают несколько основных тезисов:

проблему радиоактивных отходов

возможные экологическую катастрофу на озере Балхаш

опасность попадания под иностранное влияние (в частности, России)

высокие финансовые затраты на строительство АЭС

высокие затраты на вывод АЭС из эксплуатации. АЭС в Актау, например, все еще выводится из эксплуатации, на что ежегодно тратиться более двух миллионов долларов.