Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Азербайджан может построить мосты между различными международными игроками

"Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев: Азербайджан может построить мосты между различными международными игроками
© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана
Азербайджан - страна, где встречаются Восток и Запад, Север и Юг. И дело тут не только в географии. Мы можем построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными игроками, заявил президент Азербайджана на открытии саммита СОР29 в Баку.

В декабре прошлого года единогласным решением почти двухсот стран мира Азербайджан был избран в качестве принимающей стороны COP29. В Баку это решение расценили как знак уважения и признание его роли на международной арене.

Почему Азербайджан может стать мостом между различными игроками?

Мегапроекты, начатые Азербайджаном, уже изменили энергетическую и транспортную карты Евразии и привели к созданию плодотворных форматов многостороннего сотрудничества.

Несмотря на оккупацию Арменией 20% международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет и изгнание около миллиона азербайджанцев с земель своих предков, мы смогли построить сильную страну, самодостаточную экономику и проводить независимую политику.

- Ильхам Алиев.

Теперь Азербайджан как председатель COP29 старается внести вклад в поиск консенсуса между развитыми и развивающимися странами и наладить отношения между Глобальным югом и Глобальным севером. На протяжении четырех лет, в соответствии с единогласным решением 120 стран, Азербайджан успешно возглавлял Движение неприсоединения, вторую по значимости международную организацию после ООН.

Азербайджан - член Организации исламского сотрудничества, объединяющей почти 60 стран. Кроме того, Азербайджан подписал соглашения и принял декларации о стратегическом партнерстве с 10 странами-членами Евросоюза.

Это позволяет нам думать, что мы можем быть очень полезны и нужны для наведения мостов между различными важными акторами по вопросам климатических изменений.

- президент Азербайджана.

Между тем, в Баку раз в два года проводится Форум по межкультурному диалогу вместе с Альянсом цивилизаций ООН

Мультикультурализм - это наша государственная политика, в то же время это наш образ жизни. Независимо от этнической или религиозной принадлежности, народ Азербайджана живет в мире и согласии как одна семья.

- Ильхам Алиев.

Зеленая повестка Азербайджана

  • Технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море. В прошлом году компания Masdar из ОАЭ открыла крупнейшую в регионе солнечную электростанцию мощностью 230 МВт. Саудовская компания ACWA Power строит ветровую электростанцию мощностью 240 МВт.
  • Во время проведения СОР29 будет подписано соглашение с британской компанией bp о строительстве солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраильском районе, освобожденном от армянской оккупации четыре года назад. Этот проект обеспечит декарбонизацию одного из крупнейших в мире нефтегазовых терминалов — Сангачальского терминала.
  • К 2030 году планируется построить солнечные, ветровые и гидроэлектростанции общей мощностью около шести гигаватт.
  • Подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам по возобновляемой энергии общей мощностью 10 гигаватт.
  • Еще один важный проект в области энергетической безопасности: энергокабель Черное море – Каспийское море. Он позволит экспортировать зеленую энергию в Европу. Технический потенциал этого кабеля составляет около 4 гигаватт.

Это только начало. Наша зеленая повестка охватывает различные регионы Азербайджана. Регионы Нахчыван, Карабах и Восточный Зангезур объявлены зонами зеленой энергии, что составляет около четверти нашей территории

- Ильхам Алиев.

Нефть и газ Азербайджана

Первая в мире промышленная нефтяная скважина была пробурена в Баку в 1846 году. Первая морская нефтяная скважина была пробурена азербайджанскими нефтяниками в Каспийском море в середине XX века. В XIX веке Азербайджан добывал более половины мировой нефти.

Если бы некоторые западные политики и СМИ назвали нас нефтяным государством тогда, это, наверное, было бы приемлемо. Но когда нас называют нефтяным государством сейчас, это несправедливо и свидетельствует лишь о недостатке политической культуры и знаний

- президент Азербайджана.

Сегодня доля Азербайджана в мировой добыче нефти составляет 0,7%, в мировой добыче газа — 0,9%. Доля Азербайджана в мировых выбросах газа составляет всего 0,1%.

Как только Азербайджан был выбран страной проведения COP29, он стал мишенью. И это была хорошо организованная, хорошо скоординированная клеветническая кампания против нашей страны. Западные СМИ, распространяющие фейковые новости, так называемые независимые некоторые НПО и политики, называющие себя независимыми, словно соперничали друг с другом в том, кто больше распространит дезинформации о нашей стране. Обвинять нас в том, что у нас есть нефть, — это то же самое, что обвинять нас в том, что в Баку более 250 солнечных дней в году

- Ильхам Алиев.

Он предложил давать оценку Азербайджану по другим критериям:

  • уровень безработицы - 5,4%
  • уровень бедности – 5,2%
  • внешний долгом - 7,5% от ВВП.

Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь - все это природные ресурсы. Нельзя обвинять страны в том, что они обладают этими ресурсами. Также нельзя ставить им в вину то, что они выводят эти ресурсы на рынок. Потому что рынок нуждается в них. Люди нуждаются в них. Мы будем решительно выступать за «зеленый» переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами

- президент Азербайджана.

Декларация о стратегическом партнерстве в области энергетики

Два года назад Азербайджан и Европейская комиссия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве в области энергетики. Предложение исходило от Европейской комиссии, которой по причине изменения геополитической ситуации был нужен азербайджанский газ. Теперь 8 европейских стран получают азербайджанский газ. Также Европейская комиссия просила Баку удвоить поставки газа в Европу к 2027 году. Однако отклик на просьбу ЕС вышел Азербайджану боком.

Двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие стали устоявшимся modus operandi некоторых политиков, контролируемых государством НПО и СМИ по производству фейковых новостей в некоторых западных странах… Они используют все имеющиеся в их распоряжении средства для проведения кампании бойкота COP29 в Баку. У меня для них плохие новости: у нас зарегистрировано 72 тыс. участников из 196 стран. Среди них 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров. Таким образом, мир собрался в Баку, и мы говорим миру: «Добро пожаловать в Азербайджан!».

- Ильхам Алиев.

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