Мехрибан Алиева: COP29 — не арена для политических нападок

О борьбе Азербайджана – страны-хозяйки COP29 – с климатическими изменениями, а также с дезинформацией и политическим лицемерием рассказала вице-президент и первая леди Мехрибан Алиева.

Вчера в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку прошла конференция «Молодежь на передовой борьбы с изменением климата» с участием руководителей ИСЕСКО, ЕЭК ООН, ЮНИСЕФ, а также первых леди стран-участниц саммита.

Мир сталкивается с серьезными экологическими вызовами, такими как загрязнение биосферы, нехватка пресной воды, засуха и возникающие угрозы продовольственной безопасности. Наша страна не является исключением. Мы наблюдаем снижение уровня воды в реках, обмеление Каспийского моря и сталкиваемся с угрозой нехватки воды

- Мехрибан Алиева.

По ее словам, на долю Азербайджана приходится всего 0,1% мировых выбросов парниковых газов, но страна работает над снижением выбросов и переходом на чистую энергию. К 2027 году уровень производственных мощностей, установленных в Азербайджане, должен достичь 32-процентной отметки.

Кроме того, в Азербайджане нацелены на создание к 2050 году зон с нулевым уровнем выбросов в освобожденных от армянской оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Сейчас там работают над крупными проектами в области солнечной и ветровой энергетики. Производство и экспорт зеленой энергии считаются приоритетами в энергетической стратегии Азербайджана.

Борьба с изменением климата уже давно является одним из самых важных и приоритетных вопросов на международной арене. Несмотря на принятые меры, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается человечество, с каждым днем становятся все более серьезными. В связи с этим, возможно, пришло время пересмотреть подходы и методы решения глобальных проблем. Сегодня я хочу затронуть важную тему, о которой нужно говорить открыто и честно. Лицемерие и двойные стандарты очевидны в международной экологической повестке.

- первая леди Азербайджана.

По ее словам, Азербайджан как страна, принимающая COP29, столкнулся с несправедливой волной нападок, ложными нарративами и двойными стандартами, продиктованными соображениями, далекими от экологических вопросов.

Взяв на себя ответственность за проведение COP29, Азербайджан стремится построить мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером, между развитыми и развивающимися странами. Мы стремимся сделать так, чтобы наш вклад в решение этой проблемы стал вкладом в общее будущее. Однако вместо поддержки и конструктивного диалога мы в некоторых случаях стали объектом клеветы и кампаний шантажа в многочисленных западных СМИ.

- вице-президент Азербайджана.

По ее мнению, эти СМИ стали инструментами для дискредитации стран, которые не следуют навязанным сценариям или не играют по навязанным правилам, — стран, которые проводят независимую политику и отстаивают свои национальные интересы. Некоторые крупные медиаплатформы, находясь под влиянием определенных государств, по команде начинают распространять негативные нарративы об Азербайджане.

Лицемерием Мехрибан Алиева также назвала тот факт, что развитые страны, которые на протяжении веков были основными источниками загрязнения и безответственного потребления ресурсов, теперь берут на себя роль строгих судей. Они призывают к жестким ограничениям для всех, одновременно преследуя амбициозные цели в своей политике и продолжая действовать в собственных интересах. Они требуют трансформации от других стран, но при этом медлят с финансовой или технологической поддержкой.

Азербайджан хочет видеть эффективные действия, реальные решения и справедливое взаимодействие, а не манипуляции и давление. Мы хотим использовать нашу платформу для создания глобальной коалиции, где каждая страна, большая и маленькая, развитая и развивающаяся, имеет голос и право на справедливое отношение

- первая леди Азербайджана.

Она убеждена, что ложные нарративы и лицемерие не только искажают реальность, но и подрывают такие фундаментальные понятия, как справедливость, честность, добродетель и ответственность. Использование СМИ для распространения и искажения информации, для ведения кампаний по дискредитации стран не столько наносит вред этим странам, сколько обесценивает сущность моральных ценностей, разрушает доверие и создает раскол.

Мехрибан Алиева призвала помнить, что COP29 — не арена для политических нападок, а место, где мы должны объединиться перед лицом климатического кризиса:

Только справедливое сотрудничество и готовность к реальным действиям приведут нас к успеху.

Она также предложила проводить будущие конференции COP в онлайн-формате, что позволит не только сэкономить значительные ресурсы, но и уменьшить воздействие на окружающую среду, сократив выбросы от перелетов и крупных мероприятий.