Концерт в честь дня Победы Азербайджана в Москве

Накануне празднования дня Победы Азербайджана в 44 дневной войне – 7 ноября - в Москве прошел концерт с участием народной артистки Азербайджана и солистки Большого театра Динары Алиевой, заслуженной артистки Азербайджана Севды Алекпер-заде, певца и исполнителя авторских песен Рамиля Гаджиева, а также трио под руководством Эльмана Гасанлы.

Организатором концерта выступил фонд развития межнациональных отношений "Полилог", который создан стоматологом-хирургом Рамилем Керимовым.

Фонд в основном объединяет врачей-азербайджанцев, проживающих в Москве. Цели и задачи фонда – содействие укреплению мира, дружбы и согласия между дружественными странами, между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов, духовному развитию личности, направленных на формирование эффективных диалогов и полилога между народами и дружественными странами, поддержка проектов в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения.

Среди проектов фонда - оказание безвозмездной медицинской помощи участникам СВО. В рамках этой инициативы пациенты клиник «Трит», Dental Kreativ, «Веродент» и «ТР-дентал» могут получить стоматологические услуги.

Другое направление фонда - создание документальных и научно-популярных фильмов. Первый документальный фильм «Гора языков» режиссера Родиона Исмаилова рассказывает об уникальном опыте сосуществования разных народов, культур и религий на территории Республики Дагестан. Фильм демонстрирует процесс формирования интереса и уважения к представителям иной культуры, традиции и веры и направлен на профилактику религиозного экстремизма и межнациональных конфликтов. Премьера фильма пройдет в марте 2025 года.

Для выражения публичного признания представителям художественного, научного и политического сообществ за личные и профессиональные достижения, влияющие на развитие межнациональных отношений и мирного эффективного полилога, фонд учредил Международную премию «Хрустальный мир». Первая церемония вручения премии за выдающийся вклад в развитие межнациональных отношений должна пройти в ноябре 2025 года в Москве.