Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

В 2025 году в государственном бюджете Азербайджана на восстановительные работы на освобожденных территориях предусмотрена рекордная сумма - 4 млрд манатов. Это более 2,5 млрд долларов. Всего с момента окончания 44-дневной войны в ноябре 2020 года и освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации было выделено больше 10 миллиардов долларов.

Сразу после окончания боевых действий в ноябре 2020 года азербайджанское правительство приступило к возрождению отвоеванных земель, что оказалось весьма непростым делом в связи с фактически полным разрушением экономики, инфраструктуры, а также большим количеством мин на деоккупированных территориях.

Почему важна азербайджано-узбекская фабрика в Ханкенди?

Стратегию возрождения Карабахского экономического района решили направить на стимулирование экономического роста и привлечение иностранных инвестиций. На прошлой неделе президенты Азербайджана и Узбекистана открыли к Ханкенди текстильное производство. Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев встретились лично, а церемонию открытия швейной фабрики в столице Карабахского экономического региона Азербайджана проводили по видеосвязи.

Совместное азербайджано-узбекское предприятие стоимостью почти 6,5 млн дол. строили по поручению президентов двух стран. 80% продукции предприятия пойдет на экспорт. Планируется, что 800 ткачих будут ежегодно шить около 4 млн единиц разных изделий. Это важно не только с точки зрения ненефтяного экспорта Азербайджана, он и с точки зрения обеспечения работой людей, вернувшихся на деоккупированные территории.

Великое возвращение

Основой для возрождения освобожденных территорий стали программы «Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы», «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития», а также госпрограмма по возвращению внутренне перемещенных лиц в освобожденные районы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня уже тысячи азербайджанцев вернулись на свои исконные земли. До конца 2026 года планируется переселить в отстроенные современные дома и квартиры около 35 тыс. семей. Для их трудоустройства правительство стимулирует создание промышленных парков, предлагая различные льготы: освобождение от налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль, НДС на импортируемые машины, оборудование и приборы. Привлекаются и частные инвестиции. В этом году они достигли 420 млн долларов и были направлены в такие сферы как сельское хозяйство, туризм и производство.

Энергетические проекты

Объявление Карабаха зоной «зелёной энергии» повысило его привлекательность для инвесторов, ведь борьба с изменением климата сейчас в тренде. Так, bp участвует в проекте развития солнечной энергетики Sunrise мощностью – 240 мегаватт. А в 2025 году Азербайджанская инвестиционная компания и турецкая Demirören Yatırım Holding должны открыть 5 малых гидроэлектростанций на реках Хакари и Тертер.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Транспортные проекты

Уже открыты аэропорты в Физули и Зангилане. Для успешного развития Карабах и Восточный Зангезур планируется сделать крупными хабами, облегчающими региональную торговлю. Так, Зангезурский коридор должен соединить материковый Азербайджана с его Нахчыванской автономией и Турцией. Экономическая зона долины Араз призвана объединить логистические и торговые центры, склады, оптовые и розничные объекты, таможню, АЗС…

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восстановление по всем направлениям

Практически ежедневно различные азербайджанские ведомства рапортуют о том, что делают для возрождения Карабахского экономического района.

Восстанавливается железнодорожная инфраструктура на освобожденных от оккупации территориях. Строительство железной дороги Горадиз-Агбенд завершено на 58%. На дороге возводятся десятки мостов и тоннелей, в том числе строящийся в Зангилане самый длинный в стране железнодорожный мост протяженностью 771 метр, а также сотни инженерных сооружений. Восстанавливаются железные дороги, идущие до Агдама и далее до Ханкенди

- Азербайджанские железные дороги.

Строительство внутренних дорог Агдама планируется завершить в 2026 году. Согласно генеральному плану, общая протяженность внутренних дорог города составит 189,7 км

- Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Проводятся масштабные восстановительные и строительные работы для обеспечения качественной питьевой водой населения освобожденных от оккупации территорий. В Джебраиле бурят 9 субартезианских скважин. В Зангилане строят 2 водохранилища емкостью 4 тыс. кубов каждое. В Физули реализуются проекты по обеспечению питьевой водой населения, а также зданий и сооружений…

- Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.