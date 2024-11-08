Владимир Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым во время COP29

Владимир Путин провел телефонную беседу с Ильхамом Алиевым. Президенты подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и союзничества.

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы стран обсудили ряд вопросов в контексте договоренностей, достигнутых в ходе визита российского лидера в Баку в августе, а также участия премьера Михаила Мишустина в COP29.

Отмечается, что лидеры государств затронули темы, связанные с реализацией взаимовыгодных проектов в промышленной кооперации и транспорта.

Руководители подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего партнерства и союзничества, а также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.