Железнодорожники России и Ирана обсудили развитие МТК "Север – Юг"

Генеральный директор компании "Иранские железные дороги" (ИЖД) Джаббар Али Закери и генеральный директор правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров сегодня обсудили укрепление сотрудничества в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг" на полях 81-го заседания Совета по железнодорожному транспорту.
"Политические отношения между Ираном и Россией находятся на самом высоком уровне, и Иранские железные дороги приветствуют расширение отношений с РЖД. Мы должны более серьезно следить за этим проектом и, используя существующие мощности, мы также должны стремиться к их увеличению"
- Джаббар Али Закери
Одна из целей российской компании – развитие МТК, в частности - железнодорожного участка Решт-Астара, который имеет особое значение для России, отметил гендиректор РЖД, передает иранское информационное агентство IRNA.