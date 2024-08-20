Вестник Кавказа

Железнодорожники России и Ирана обсудили развитие МТК "Север – Юг"

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудничество в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг" стало темой встречи глав железнодорожных ведомств России и Ирана на заседании Совета по железнодорожному транспорту.

Генеральный директор компании "Иранские железные дороги" (ИЖД) Джаббар Али Закери и генеральный директор правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров сегодня обсудили укрепление сотрудничества в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг" на полях 81-го заседания Совета по железнодорожному транспорту.

"Политические отношения между Ираном и Россией находятся на самом высоком уровне, и Иранские железные дороги приветствуют расширение отношений с РЖД. Мы должны более серьезно следить за этим проектом и, используя существующие мощности, мы также должны стремиться к их увеличению"

- Джаббар Али Закери

Одна из целей российской компании – развитие МТК, в частности - железнодорожного участка Решт-Астара, который имеет особое значение для России, отметил гендиректор РЖД, передает иранское информационное агентство IRNA.

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