Вестник Кавказа

Мужчине продлили на 3 месяца арест за избиение главы МИД Армении

Мужчине продлили на 3 месяца арест за избиение главы МИД Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд продлил арест мужчине, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений руководителю МИД Армении. Он находится под арестом уже более полутора лет.

Арест Торгому Асатряну, обвиняемому в избиении главы МИД Армении Арарата Мирзояна, продлен еще на 3 месяца. Об этом сообщают местные СМИ.

Решение продлить арест было принято на очередном заседании, прошедшем 19 ноября в Ереванском уголовном суде.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу стороны обвинения.

Напомним, избиение Мирзояна, который на тот момент занимал должность спикера парламента, произошло в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Его доставили в больницу без сознания. В рамках уголовного дела обвинения предъявлено Асатряну. С февраля 2023 года он находится под арестом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Девятый суд о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

Девятый суд о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

Пенсионер украл часы за 900 тыс рублей в аэропорту Ставрополя

Пенсионер украл часы за 900 тыс рублей в аэропорту Ставрополя

В Ереване &quot;обчистили&quot; музей Ерванда Кочара

В Ереване "обчистили" музей Ерванда Кочара

Специалисты &quot;Россетей&quot; нашли в Дагестане еще одну крупную криптоферму

Специалисты "Россетей" нашли в Дагестане еще одну крупную криптоферму

Дело о фиктивной работе в Россельхознадзоре возбудили в Дагестане

Дело о фиктивной работе в Россельхознадзоре возбудили в Дагестане

Майнеры в Ингушетии растратили энергию, которой хватило бы горному району на год

Майнеры в Ингушетии растратили энергию, которой хватило бы горному району на год

Лидеров армянского национализма силой доставят в суд

Лидеров армянского национализма силой доставят в суд

Бывший глава фирмы отправится в колонию из-за неуплаты налогов в КЧР

Бывший глава фирмы отправится в колонию из-за неуплаты налогов в КЧР

Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Ребенка могли истязать в детсаду на Ставрополье

Жители Владикавказа лишились денег при покупке майнинг-оборудования

Жители Владикавказа лишились денег при покупке майнинг-оборудования

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы