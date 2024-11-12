Мужчине продлили на 3 месяца арест за избиение главы МИД Армении

Суд продлил арест мужчине, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений руководителю МИД Армении. Он находится под арестом уже более полутора лет.

Арест Торгому Асатряну, обвиняемому в избиении главы МИД Армении Арарата Мирзояна, продлен еще на 3 месяца. Об этом сообщают местные СМИ.

Решение продлить арест было принято на очередном заседании, прошедшем 19 ноября в Ереванском уголовном суде.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу стороны обвинения.

Напомним, избиение Мирзояна, который на тот момент занимал должность спикера парламента, произошло в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Его доставили в больницу без сознания. В рамках уголовного дела обвинения предъявлено Асатряну. С февраля 2023 года он находится под арестом.