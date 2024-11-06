Пашинян уволил чиновников по WhatsApp – СМИ

Высокопоставленные армянские чиновники, только что отправленные в отставку, были уведомлены о своем увольнении достаточно экзотическим способом, а именно через популярный мессенджер, пишут СМИ.

Армянский премьер Никол Пашинян рассказал высокопоставленным чиновникам о том, что они лишаются своих постов, с помощью сообщения в WhatsApp, такие данные сообщает газета "Грапарак".

По ее информации, экс-глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян получил сообщение, когда совершал ночную прогулку. Совершить телефонный звонок по номеру, с которого пришло сообщение, чтобы узнать подробности, он не решился, опасаясь стать жертвой розыгрыша или, хуже того, "вируса". Тем не менее, Бадасян позвонил своим близким знакомым.

Все вместе они обсуждали, нужно ли отвечать на сообщение или лучше дождаться начала рабочего дня. В обсуждениях участвовал и лишившийся поста глава Следкома Аргишти Кярамян, а также мэр Еревана Тигран Авинян.

По информации газеты "Жоховурд", глава министерства инфраструктуры Гнел Саносян буквально за день массовых отставок вместе с Пашиняном побывал на мероприятии и общался с ним, но премьер Пашинян ни о чем не говорил с ним. Зато позже Саносяну позвонил глава аппарата Араик Арутюнян, который сообщил, что Пашинян требует от него подать заявление по собственному желанию.

Стоит отметить, что, как пишет "Грапарак", уволенные чиновники без работы не останутся: у Пашиняна уже есть планы на то, какие места они займут в ближайшее время.