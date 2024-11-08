Ильхам Алиев принял вице-президента Бразилии на COP29

В рамках COP29 в Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о сотрудничестве стран и климатических проблемах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином на полях COP29.

Он передал азербайджанскому лидеру приветствия президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силва и подчеркнул, что тот не смог посетить Баку из-за ухудшения здоровья. Ильхам Алиев пожелал ему скорейшего выздоровления и пригласил в Азербайджан.

Бразильский гость также поблагодарил за приглашение и отметил отличную организацию COP29.

Помимо этого, он поднял тему партнерства Азербайджана и Бразилии в рамках «тройки» COP и в климатических вопросах. Его страна особо ценит связи с Баку в самых различных сферах.

В течение разговора стороны обсудили создание рабочей группы по торгово-экономическим вопросам, инвестициям, туризма и налаживания прямого авиасообщения.

Напомним, что COP29 проходит с 11 по 22 ноября в Баку.