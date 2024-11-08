Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял вице-президента Бразилии на COP29

Ильхам Алиев принял вице-президента Бразилии на COP29
© Фото: сайт президента Азербайджана
В рамках COP29 в Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о сотрудничестве стран и климатических проблемах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином на полях COP29.

Он передал азербайджанскому лидеру приветствия президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силва и подчеркнул, что тот не смог посетить Баку из-за ухудшения здоровья. Ильхам Алиев пожелал ему скорейшего выздоровления и пригласил в Азербайджан.

Бразильский гость также поблагодарил за приглашение и отметил отличную организацию COP29.

Помимо этого, он поднял тему партнерства Азербайджана и Бразилии в рамках «тройки» COP и в климатических вопросах. Его страна особо ценит связи с Баку в самых различных сферах.

В течение разговора стороны обсудили создание рабочей группы по торгово-экономическим вопросам, инвестициям, туризма и налаживания прямого авиасообщения.

Напомним, что COP29 проходит с 11 по 22 ноября в Баку.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1220 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

Парламентская встреча состоится в рамках COP29

Парламентская встреча состоится в рамках COP29

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

День финансов стартовал на COP29

День финансов стартовал на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Ильхам Алиев встретился с главой МВФ на COP29

Ильхам Алиев встретился с главой МВФ на COP29

Лидеры стран поблагодарили Азербайджан за подготовку к COP29

Лидеры стран поблагодарили Азербайджан за подготовку к COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы