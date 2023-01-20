Вестник Кавказа

В Грузии ждут снижения инфляции и рост зарплат

Банк Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Национальный банк Грузии провел опрос среди населения о его ожиданиях по инфляции, который показал: в октябре по сравнению с сентябрем финансовая ситуация в стране стабилизировалась, жители не ждут значительного роста цен.

Инфляционные ожидания в Грузии на трехлетний период в прошедшем октябре снизились, показало исследование Национального банка Грузии.

"Инфляционные ожидания за трехлетний период снизились в октябре по сравнению с сентябрем. С одной стороны, по сравнению с сентябрем резко сократилось количество участников, ожидающих изменения цен в пределах 6-8% роста в ближайшие три года"

– Нацбанк Грузии

В тоже время выросло число участников, ожидающих роста потребительских цен в небольшом интервале, в пределах 2-6%, информирует регулятор, передает Sputnik Грузия.

А вот ожидания по поводу роста заработной платы вполне оптимистичные - в октябре таких респондентов стало на 10-20% больше, тогда как число тех, кто не надеется на ее рост, стало намного меньше, сообщили в Нацбанке страны.

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