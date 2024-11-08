В Грузии началась перепись населения

14 ноября в Грузии начали подсчет жителей страны. Перепись 2024 года станет первой в истории республики с широким применением цифровых технологий.

В Грузии стартовала перепись населения, которая будет проводиться до 19 декабря.

Отмечается, что эта перепись будет самой технически инновационной в истории страны: переписчики будут добавлять информацию на электронные устройства, а жители страны получат возможность самостоятельно оставить сведения о себе на официальном портале службы статистики.

Еще одно нововведение переписи этого года – графа о сельскохозяйственной деятельности. Жители страны будут также передавать информацию об обрабатываемых территориях, сортах винограда, поголовье скота и тд.

Отметим, что сбор информации о населении уже начался в конце сентября. Статистические службы для сбора данных сначала выдвинулись в высокогорные районы, где в конце осени уже можно столкнуться с серьезными вызовами погоды.

Перепись 2014 года показала, что население Грузии составило 3,7 млн человек. В стране насчитали чуть более 7,5 тыс граждан России. Всего русскими на территории Грузии себя назвали тогда около 14,4 тыс жителей.

Как изменилась Грузия за 10 лет?

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каковы наиболее явные тенденции в демографии Грузии в настоящее время.

"Впечатление такое, что в основном прибавились миграционные волны из Украины и России в последние два года. Часть из этих мигрантов позаботилась о том, чтобы принять гражданство. Соответственно, стоит ожидать, что в переписи мы увидим больше русских и украинцев среди граждан Грузии", - прежде всего сказал он.

"Также есть тенденция роста миграции из восточных стран. Она зародилась еще в последние годы правления Михаила Саакашвили – перед уходом с президентского поста он дал гражданство более тысячи жителей Востока. Миграционный процесс из этого региона в Грузию в течение последних 10 лет только нарастал. Речь о Турции, Иране, арабских странах, Индии", - сообщил Рамаз Сакварелидзе.

"В целом очень много сейчас приезжает людей из той же Индии и Пакистана в Грузию на учебу. Не исключено, что определенная часть из них остаются в качестве граждан. Есть сведения, что и со стороны Китая есть такого рода потоки. Поэтому перепись наверняка покажет более пеструю этническую картину, чем перепись 2014 года", - добавил политолог.

Эксперт обратил внимание, что у правящей "Грузинской мечты" за годы у власти не сложилась четкая демографическая политика. "Ни у "Грузинской мечты", ни у другой политической элиты никогда не было какого-либо четко сделанного или хотя бы четко заявленного плана по усилению демографии республики. Нет даже позиции, каким власти видят грузинское население", - указал он.

"Такой подход даст о себе знать через некоторое время, во всяком случае, прогнозы по нашей демографии явно не утешительные. Это естественный эффект того, что политических шагов для улучшения демографической ситуации не было сделано и сейчас тоже не наблюдается", - заключил Рамаз Сакварелидзе.