Команда-финалист лиги "Кавказ" выступит на фестивале КВН в Сочи

Лучшая команда лиги "Кавказ", которая определится в финальной игре 25 ноября, в качестве чемпиона выступит на Международном фестивале КВН в Сочию

Республики Северного Кавказа на Международном фестивале КВН, который пройдет в Сочи, будет представлять команда, которая станет победителем финальной игры 2024 года официальной лиги КВН "Кавказ", сообщил организатор игр лиги Анатолий Головин.

"Чемпион нашей лиги "Кавказ" отправится на международный фестиваль в городе Сочи. Они поедут туда в статусе чемпиона. …Команда победителей получит помощь в организации поездки на международный фестиваль для выступления"

- Анатолий Головин

Финал лиги КВН "Кавказ", который пройдет в Ставрополе 25 ноября, обещает быть жарким – свои выступления на нем покажут сразу шесть лучших коллективов молодых, веселых и находчивых из СКФО - в финал прошли команды института дружбы народов Кавказа, Северо-Кавказского федерального института, Дагестанского государственного технического университета, а также две ставропольские команды - Ставропольского государственного аграрного университета и городского строительного техникума, передает ТАСС.