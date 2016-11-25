Ушел из жизни Александр Масляков

Умер Александр Васильевич Масляков – знаменитый ведущий КВН.

ТГ-канал "Клуба веселых и находчивых" объявил сегодня вечером о смерти многолетнего ведущего и символа КВН Александра Маслякова. Александру Васильевичу было 82 года.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков"

– пресс-служба КВН

В публикации подчеркнуто, что Александр Васильевич Масляков навеки пребудет легендарной фигурой для актеров КВН и любителей этого международного движения.

При этом в пресс-службе КВН не уточнили, что стало причиной смерти телеведущего. В апреле этого года Масляков перестал вести передачи КВН из-за проблем со здоровьем – во время заболевания COVID-19 у него была найдена в легких большая опухоль.

Как пишет ТАСС, его сын Александр Масляков подтвердил факт ухода из жизни Александра Васильевича.

Напомним, что Александр Масляков впервые провел КВН 60 лет назад – в 1964 году.