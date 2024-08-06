Вестник Кавказа

ММТП ждет масштабная модернизация

ММТП ждет масштабная модернизация
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махачкалинский морской торговый порт жжет модернизация, которая обойдется инвестору в 7 миллиардов рублей – будет полностью перестроена его контейнерная площадка и построен крупный зерновой терминал.

В Махачкалинском морском торговом порту началась масштабная модернизация, на которую будет затрачено свыше 7 млрд рублей, сообщили в руководстве ММТП.

"Распоряжением правительства определен стратегический инвестор, который сегодня приступил к модернизации портовой инфраструктуры махачкалинского морского торгового порта"

- гендиректор порта Джамал Алиев

В первую очередь в порту будет обновлена контейнерная площадка, еще одно новшество, которое ждет каспийскую морскую гавань – строительство крупного зернового терминала мощностью 1,5 млн тонн перевалки в год, передает ТАСС.

Новые мощности требуют и новых подъездных путей – обновления ждут железнодорожный сортировочный парк, к которому будет вести новая автомобильная дорога.

Работы завершатся к 2028 году, говорится в сообщении пресс-службы ММТП.

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