Дорога к порту Махачкалы обойдется в 8 млрд рублей

Стоимость создания подъездной дороги к порту Махачкалы увеличилась на 60% от первоначальной. Строительство будет осуществляться по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Одним из наиболее значимых инвестпроектов в Дагестане является оптимизация Махачкалинского морского торгового порта. В частности, строительство подъездной дороги к нему. По последним данным, это обойдется в 8 млрд рублей, что на 60% больше, чем изначально планировалось.

«Рассмотрены перспективы строительства подъездной автомобильной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту от федеральной трассы Р-215 "Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала". Проведение строительно-монтажных работ предусмотрено в пятилетнем плане дорожной деятельности <…> в рамках нацпроекта "БКД". Стоимость объекта составит свыше 8 млрд рублей, из которых 4,8 млрд - средства федерального бюджета»

– пресс-служба Росавтодора.

Отмечается, что строительство дороги не только обеспечит лучшую доступность Махачкалинского морского торгового порта, но и существенно повысит его транспортную эффективность. Благодаря новой дороге ожидается увеличение товарооборота и приток инвестиций в портовую инфраструктуру и прилегающие территории.

Также отмечается, что одной из первоочередных задач нового проекта является оптимизация транспортного потока. В условиях постоянно растущего объема импорта и экспорта эффективность дорожного движения позволяет сократить время доставки грузов, что положительно сказывается на общей конкурентоспособности региональной экономики.

Напомним, что Махачкалинский морской торговый порт является одним из важнейших транспортных узлов не только Дагестана, но и всего Каспийского региона. Расширение транспортной инфраструктуры, следовательно, несет стратегическую важность.