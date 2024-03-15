Почему приватизируют Махачкалинский морской порт

Для повышения эффективности и конкурентоспособности, Махачкалинский морской торговый порт будет приватизирован. Об этом заявил глава региона.

Махачкалинский морской торговый порт – один из ключевых экономических объектов в Дагестане, играющий значительную роль в развитии региона. Для того чтобы увеличить его эффективность и конкурентоспособность, была создана дорожная карта по его развитию. Данная стратегия предполагает ряд шагов, которые будут осуществлены после приватизации порта и которые могут привести к увеличению его экономических показателей втрое.

«Отвечу на самый главный вопрос — что же изменится после приватизации порта? Уже разработана дорожная карта развития порта на ближайшие годы. <> Благодаря всему этому мы утроим экономические показатели предприятия, увеличим налоговые поступления в бюджет, создадим новые рабочие места. Говоря простыми словами, порт наконец-то начнет работать на Дагестан и Россию»

- Сергей Меликов

Приватизация порта как отправная точка

По словам главы региона, приватизация Махачкалинского морского торгового порта станет отправной точкой для начала реализации дорожной карты развития. Частные инвесторы смогут внести свои средства и экспертизу для модернизации порта, что позволит ускорить процесс его развития.

Одним из ключевых шагов в рамках дорожной карты будет модернизация инфраструктуры и оборудования порта. Замена устаревших систем на современные, более эффективные, позволит увеличить пропускную способность порта и сократить время обработки судов.

Далее, для повышения конкурентоспособности порта необходимо развивать логистическую инфраструктуру и обеспечить удобный транспортный доступ к нему. Современные логистические решения позволят оптимизировать процессы перевалки грузов и улучшат обслуживание клиентов.