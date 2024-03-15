Вестник Кавказа

Все акции Махачкалинского порта переданы АО «Север-Юг»

Все акции Махачкалинского порта переданы АО «Север-Юг»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Путин подписал указа, в соответствии с которым все акции  Махачкалинского торгового порта передаются АО «Север-Юг». Рыночная стоимость акции составляет 1,25 млрд рублей.

Глава российского государства подписал указ, в соответствии с которым была создана АО «Север-Юг». В уставной капитал компании вошли все акции Махачкалинского торгового порта.

«Путин учредил АО "Север-Юг", в уставной капитал которого переданы 100% акций Махачкалинского морского торгового порта»

– тг-канал Kremlin_Russia

В частности, в документе говорится о том, что инициатором данного проекта был глава региона. Также в указе отмечается, что рыночная стоимость акции составляет 1,25 млрд рублей.

Создание нового юридического лица, управляющего портом, может способствовать более эффективному управлению и развитию инфраструктуры объекта, так как акционеры – лица, заинтересованные в  прибыли и развитии предприятия, что может стимулировать внедрение новых технологий, повышение качества обслуживания судов и грузов, а также улучшение инфраструктуры порта.

Отметим, что в настоящее время Махачкалинский порт играет важную роль в торговле и транспортировке на Каспийском море. Он специализируется на перевозке нефти, газа, угля, металлургической и химической продукции. Порт также является важным пунктом для круизных лайнеров и туристических судов, привлекая туристов своими красивыми видами и историческим наследием.

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