Вестник Кавказа

Турция занимается подготовительной работой по вступлению в БРИКС

БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава турецкого государства подтвердил проведение подготовительной работы по партнерскому статусу в БРИКС. Предложение стать партнером объединения республика получила на прошлой неделе.

Турция в настоящее время выполняет подготовительную работу по партнерскому статусу в БРИКС. Такое заявление сделал во время пресс-конференции 19 ноября президент страны.

"Наши команды продолжают работу по БРИКС, после этих работ мы ответим секретариату"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турция получила предложение об ассоциированном членстве в БРИКС неделю назад.

Напомним, странами-партнерами объединения становятся государства, которые пока не настроены на полноправное членство, но собираются развивать сотрудничество с ним.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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