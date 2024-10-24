Турция занимается подготовительной работой по вступлению в БРИКС

Глава турецкого государства подтвердил проведение подготовительной работы по партнерскому статусу в БРИКС. Предложение стать партнером объединения республика получила на прошлой неделе.

Турция в настоящее время выполняет подготовительную работу по партнерскому статусу в БРИКС. Такое заявление сделал во время пресс-конференции 19 ноября президент страны.

"Наши команды продолжают работу по БРИКС, после этих работ мы ответим секретариату"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турция получила предложение об ассоциированном членстве в БРИКС неделю назад.

Напомним, странами-партнерами объединения становятся государства, которые пока не настроены на полноправное членство, но собираются развивать сотрудничество с ним.