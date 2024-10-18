Турция стала страной-партнером БРИКС

Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств, включая Турцию. Все они пока не планируют становится полноправными членами организации.

13 государств обрели статус страны-партнера БРИКС, передали СМИ. Среди них находится и Турция. Решение об этом было принято в рамках саммита организации, который сейчас проходит в столице Татарстана.

Помимо Турции в список попали Казахстан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

Эти страны на данный момент не планируют вступать в БРИКС в качестве полноправного члена, однако они планируют развивать взаимодействие с организацией.

Отметим, что саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.