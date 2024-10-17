Турция решительно намерена развивать сотрудничество с БРИКС

Турецкая сторона полна решимости развивать отношения с БРИКС, сообщил ее президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Такое заявление турецкий лидер сделал в ходе выступления на саммит БРИКС плюс/аутрич, которые проходит в эти дни в Казани.
Глава государства отметил, что в данный момент во всем мире увеличивается напряженность как в экономическом, так и в социальном отношении. Одновременно, добавил президент, претерпевает серьезные изменения прежний баланс сил. В то же время, указал турецкий лидер, Анкара не сомневается в возможности построить мир, который будет более справедливым, чем нынешний.
"Мы сталкиваемся со множественными вызовами. Турция с решительностью хочет развивать диалог с БРИКС"
– Эрдоган
Политик также высоко оценил роль БРИКС. По его словам, объединение имеет уникальное по масштабам значение для создания справедливого миропорядка.
Вскоре после выступления глава турецкого государства тепло попрощался с российским коллегой Владимиром Путиным, покинул заседание и отправился в аэропорт.