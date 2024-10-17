Вестник Кавказа

Турция решительно намерена развивать сотрудничество с БРИКС

Турция решительно намерена развивать сотрудничество с БРИКС
© Фото: сайт президента Турции
Анкара нацелена на дальнейшее развитие взаимодействия с БРИКС, такое заявление сделал президент Турции на саммите. Реджеп Тайип Эрдоган отметил уникальную роль объединения в мировой политике.

Турецкая сторона полна решимости развивать отношения с БРИКС, сообщил ее президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Такое заявление турецкий лидер сделал в ходе выступления на саммит БРИКС плюс/аутрич, которые проходит в эти дни в Казани.

Глава государства отметил, что в данный момент во всем мире увеличивается напряженность как в экономическом, так и в социальном отношении. Одновременно, добавил президент, претерпевает серьезные изменения прежний баланс сил. В то же время, указал турецкий лидер, Анкара не сомневается в возможности построить мир, который будет более справедливым, чем нынешний.

"Мы сталкиваемся со множественными вызовами. Турция с решительностью хочет развивать диалог с БРИКС"

– Эрдоган

Политик также высоко оценил роль БРИКС. По его словам, объединение имеет уникальное по масштабам значение для создания справедливого миропорядка.

Вскоре после выступления глава турецкого государства тепло попрощался с российским коллегой Владимиром Путиным, покинул заседание и отправился в аэропорт.

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