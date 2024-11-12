Москва и Астана обсудили вопросы сотрудничества в транспортной отрасли

Руководители транспортных комплексов России и Казахстана обсудили вопросы партнерства. В рамках встречи были также озвучены объемы грузоперевозок между странами.

В Москве встретились министры транспорта Казахстана и России. Глава минтранса Казахстана Марат Карабаев и министр транспорта РФ Роман Старовойт рассмотрели ряд документов в контексте грядущего визита Владимира Путина в Казахстан.

Стороны также затронули развитие перевозок автомобильным транспортом, открытие новых воздушных маршрутов, а также перспективы организации транспортных коридоров. Главы транспортных министерств также заявили о готовности продолжать активное сотрудничество в области перевозок.

Отметим, что объем перевозок грузов сухопутным путем между странами достигает 110 миллионов тонн.

Напомним, что государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан намечен на 27 ноября этого года. Планируется подписание большого числа документов, направленных на развитие сотрудничества между странами.