Исламский банк развития профинансирует строительство канала от водохранилища Гыз Галасы

На полях конференции по климату в Баку (COP29) проходят не только климатические дискуссии, но также подписываются важные соглашения об экономическом сотрудничестве. Одним из них стало соглашение между Баку и Исламским банком развития по проекту водохранилища Гыз Галасы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джасир подписали соглашение о строительстве магистрального канала, который будет проложен от водохранилища Гыз Галасы в Карабахе. Банк предоставит займ на реализацию важного проекта.

"Будучи Исламским банком развития мы очень гордимся тем, что подписали первый кредит на проект водохранилища Гыз Галасы в Карабахе, который будет обслуживать около 1,6 миллиона человек"

– Мухаммад Аль-Джасир

Глава финансовой организации также выразил надежду, что ИБР будет участвовать и в других проектах в Азербайджане, передает Trend.

Отметим, что развитием Гыз Галасы Азербайджан занимается совместно с Ираном. В этом году в акватории водохранилища открылась построенная усилиями двух стран плотина, которая позволит орошать более 300 тыс га земли. Канал должен стать следующим важным этапом в превращении региона в важный сельскохозяйственный центр Азербайджана.