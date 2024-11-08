Вестник Кавказа

Исламский банк развития профинансирует строительство канала от водохранилища Гыз Галасы

Исламский банк развития профинансирует строительство канала от водохранилища Гыз Галасы
© Фото: пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
На полях конференции по климату в Баку (COP29) проходят не только климатические дискуссии, но также подписываются важные соглашения об экономическом сотрудничестве. Одним из них стало соглашение между Баку и Исламским банком развития по проекту водохранилища Гыз Галасы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джасир подписали соглашение о строительстве магистрального канала, который будет проложен от водохранилища Гыз Галасы в Карабахе. Банк предоставит займ на реализацию важного проекта.  

"Будучи Исламским банком развития мы очень гордимся тем, что подписали первый кредит на проект водохранилища Гыз Галасы в Карабахе, который будет обслуживать около 1,6 миллиона человек"

– Мухаммад Аль-Джасир

Глава финансовой организации также выразил надежду, что ИБР будет участвовать и в других проектах в Азербайджане, передает Trend. 

Отметим, что развитием Гыз Галасы Азербайджан занимается совместно с Ираном. В этом году в акватории водохранилища открылась построенная усилиями двух стран плотина, которая позволит орошать более 300 тыс га земли. Канал должен стать следующим важным этапом в превращении региона в важный сельскохозяйственный центр Азербайджана.

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