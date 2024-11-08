Исламский банк развития профинансирует строительство канала от водохранилища Гыз Галасы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Аль-Джасир подписали соглашение о строительстве магистрального канала, который будет проложен от водохранилища Гыз Галасы в Карабахе. Банк предоставит займ на реализацию важного проекта.
"Будучи Исламским банком развития мы очень гордимся тем, что подписали первый кредит на проект водохранилища Гыз Галасы в Карабахе, который будет обслуживать около 1,6 миллиона человек"
– Мухаммад Аль-Джасир
Глава финансовой организации также выразил надежду, что ИБР будет участвовать и в других проектах в Азербайджане, передает Trend.
Отметим, что развитием Гыз Галасы Азербайджан занимается совместно с Ираном. В этом году в акватории водохранилища открылась построенная усилиями двух стран плотина, которая позволит орошать более 300 тыс га земли. Канал должен стать следующим важным этапом в превращении региона в важный сельскохозяйственный центр Азербайджана.