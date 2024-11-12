Вестник Кавказа

Грузинская компания запустила паромные перевозки в Болгарию

Вид Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии открылось железнодорожно-паромное сообщение с Болгарией. До конца года планируется запустить пассажирские перевозки.

Cудоходная компания E60 Shipping Line bp объявила о запуске железнодорожно-паромного сообщения с портом "Варна" в Болгарии. Об этом рассказал коммерческий директор компании.

"Мы давно нацелились на Болгарию, просто это заняло много времени. Почему Варна? Потому что там оборудована инфраструктура, где вагон может беспрепятственно продолжить свой путь в Европу. Первые вагоны получены, и будет продолжение. Основной нагрузкой станут железнодорожные грузы"

– Шалва Цакадзе

При этом он допустил, что до конца года состоится запуск пассажирских перевозок.

Цакадзе акцентировал внимание на том, что на данном этапе по маршруту перевозятся грузы Среднего коридора.

"Из порта Грузии суда не ходили. Груз, который загрузится в Китае или на какой-либо железнодорожной станции, может двигаться без остановки на крайнюю территорию Европы"

– представитель компании

Напомним, E60 Shipping Line входит в международный холдинг грузинского происхождения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чечня обзавелась 8 станциями для зарядки электромобилей

Чечня обзавелась 8 станциями для зарядки электромобилей

ММТП ждет масштабная модернизация

ММТП ждет масштабная модернизация

Новые вагоны закупят для метро в Тбилиси

Новые вагоны закупят для метро в Тбилиси

На трассе &quot;Кавказ&quot; в КБР открылся важный путепровод

На трассе "Кавказ" в КБР открылся важный путепровод

Новый год 2025 в Тбилиси: проспект перекроют из-за иллюминации

Новый год 2025 в Тбилиси: проспект перекроют из-за иллюминации

Дорога из России в Грузию стала лучше

Дорога из России в Грузию стала лучше

Водители грузовиков заблокировали единственный пункт пропуска из Армении в Иран

Водители грузовиков заблокировали единственный пункт пропуска из Армении в Иран

Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток в 2024 году

Аэропорт Нальчика нарастил пассажиропоток в 2024 году

Грузия расскажет о строительстве &quot;Срединного коридора&quot; на COP29 в Баку

Грузия расскажет о строительстве "Срединного коридора" на COP29 в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы