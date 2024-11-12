Грузинская компания запустила паромные перевозки в Болгарию

В Грузии открылось железнодорожно-паромное сообщение с Болгарией. До конца года планируется запустить пассажирские перевозки.

Cудоходная компания E60 Shipping Line bp объявила о запуске железнодорожно-паромного сообщения с портом "Варна" в Болгарии. Об этом рассказал коммерческий директор компании.

"Мы давно нацелились на Болгарию, просто это заняло много времени. Почему Варна? Потому что там оборудована инфраструктура, где вагон может беспрепятственно продолжить свой путь в Европу. Первые вагоны получены, и будет продолжение. Основной нагрузкой станут железнодорожные грузы"

– Шалва Цакадзе

При этом он допустил, что до конца года состоится запуск пассажирских перевозок.

Цакадзе акцентировал внимание на том, что на данном этапе по маршруту перевозятся грузы Среднего коридора.

"Из порта Грузии суда не ходили. Груз, который загрузится в Китае или на какой-либо железнодорожной станции, может двигаться без остановки на крайнюю территорию Европы"

– представитель компании

Напомним, E60 Shipping Line входит в международный холдинг грузинского происхождения.