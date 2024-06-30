Вестник Кавказа

Новые вагоны закупят для метро в Тбилиси

Новые вагоны закупят для метро в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилисская мэрия приобретет почти сотню новых вагонов для метрополитена. Они появятся в столичной подземке через два года.

В Грузии объявлен тендер на покупку почти 100 современных вагонов метро. Об этом рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Рад сообщить, что после завершения всех подготовительных работ 15 ноября был объявлен тендер на закупку 97 единиц современных вагонов международных стандартов. Тендер будет открыт 15 января 2025 года"

– тбилисский градоначальник

Он подчеркнул, что все заинтересованные могут получить интересующую их информацию на сайте Агентства госзакупок, либо при обращении в Тбилисскую транспортную компанию.

Новые вагоны будут куплены в рамках семилетнего проекта закупки новых 22 составов. Эти вагоны будут соответствовать современном стандартам и появятся в республике в конце 2026 года.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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