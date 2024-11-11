Вестник Кавказа

ЦИК Грузии обратился за справедливостью к международным организациям

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Замглавы грузинского Центризбиркома призвал международные организации и дипломатов дать оценку поведению оппозиции в связи с их неправомерными действиями в отношении членов ЦИК.

Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась к международным партнерам с призывом публично выразить мнение относительно шагов, которые предпринимает недовольная итогами выборов оппозиция, заявил замглавы комиссии Георгий Шарабидзе.

Он напомнил о произошедшем несколько дней назад инциденте, когда главе ЦИК Георгию Каландаришвили плеснули в лицо черную жидкость, после чего сторонники оппозиции пришли к его дому и устроили там акцию недовольства.

Шарабидзе подчеркнул, что такие поступки выбиваются за рамки допустимых форм протеста, они неэтичны.

Более того, подчеркнул замглавы ЦИК, они говорят о том, что оппозиционеры не располагают доказательствами реальных нарушений. Он напомнил также, что ЦИК сам изначально заявил о заинтересованности в установлении правды – избирательная администрация по своей инициативе обратилась в прокуратуру.

Шарабидзе указал на то, что международные наблюдатели уже дали позитивную оценку процессу выборов в Грузии в предварительных отчетах.

"Исходя из этого выражаем надежду, что международные партнеры не оставят случившееся без внимания, отразят свою позицию по этому поводу в итоговых отчетах и не допустят попытки создания такого стандарта вмешательства в деятельность независимых избирательных администраторов, какой мы сейчас видим в Грузии"

– Шарабидзе

Зампредседателя ЦИК пояснил, что если мировые организации не дадут грамотную оценку вмешательству в работу избирательных администраций, то действия грузинской оппозиции могут быть восприняты в мире как молчаливое поощрение и пример для подражания.

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