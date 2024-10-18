Президент Грузии призвала провести новые выборы в парламент

Грузинский президент озвучила инициативу об организации в стране досрочных выборов в парламент. По мнению Саломе Зурабишвили, прошедшие 26 октября выборы нельзя считать состоявшимися.

Еще одни выборы в парламент надо провести в Грузии, уверена президент Саломе Зурабишвили.

Ее аргументация заключается в том, что выборы, которые проходили 26 октября и итоги которых недавно официально подвел ЦИК Грузии, нельзя назвать состоявшимися.

"Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки"

– президент

Она также оценила политическую обстановку в стране, выразив мнение, что Грузия идет к дестабилизации, а также двоевластию.