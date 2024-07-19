Вестник Кавказа

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил слова благодарности от президента ФИФА за проведение COP29. Ранее они провели личную встречу в рамках мероприятия.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение на COP29 в Баку, где тот принял участие. Сообщение об этом Инфантино опубликовал в своих социальных сетях.

"Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, АФФА и каждому в Азербайджане"

- Джанни Инфантино

В нем он также указал, что для него честь принимать участие в таком мероприятии как COP29, где мировые лидеры объединились для борьбы с климатическими проблемами.

Еще президент ФИФА упомянул встречу с Ильхамом Алиевым и другими главами стран, где были подняты вопросы сохранения экологии на планете.

"ФИФА, как международная организация серьезно относится к защите окружающей среды и климата. Мы реализовали программы по поддержке и содействию борьбе с изменением климата, инвестируя в различные проекты, сертифицированные на международном уровне"

- Джанни Инфантино

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