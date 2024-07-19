Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение на COP29 в Баку, где тот принял участие. Сообщение об этом Инфантино опубликовал в своих социальных сетях.
"Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, АФФА и каждому в Азербайджане"
- Джанни Инфантино
В нем он также указал, что для него честь принимать участие в таком мероприятии как COP29, где мировые лидеры объединились для борьбы с климатическими проблемами.
Еще президент ФИФА упомянул встречу с Ильхамом Алиевым и другими главами стран, где были подняты вопросы сохранения экологии на планете.
"ФИФА, как международная организация серьезно относится к защите окружающей среды и климата. Мы реализовали программы по поддержке и содействию борьбе с изменением климата, инвестируя в различные проекты, сертифицированные на международном уровне"
- Джанни Инфантино