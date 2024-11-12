Отставка Бжании принята парламентом Абхазии

Парламент Абхазии принял отставку президента. Исполняющим обязанности станет вице-президент Бадра Гунба.
Абхазский парламент по итогам тайного голосования принял отставку президента республики Аслана Бжании.
Как пишет РИА Новости, решение об отставке поддержали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня признали недействительными.
Об уходе Бжании и прекращении протестов руководство Абхазии и оппозиция договорились ночью. И.о. главы республики будет вице-президент Бадра Гунба.
Премьером Абхазии станет Валерий Бганба. Все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.