Парламент Абхазии обсудит отставку президента

Недавняя отставка президента Абхазии Аслана Бжания будет рассмотрена на сегодняшнем заседании парламента республики. Оно пройдет в 11:00 по московскому времени.

На внеочередную сессию соберутся члены парламента в Абхазии. Заседание пройдет в 12:00 по местному времени (11:00 мск), рассказали в законодательном органе.

«Парламент соберется на заседание в 11:00 мск»

- парламент Абхазии

На сессии будет рассмотрен вопрос отставки президента Абхазии Аслана Бжания, передали в ТАСС.

Напомним, что после длительных переговоров с оппозицией, начавшихся накануне вечером, Аслан Бжания принял решение об отставке, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Временно исполнять обязанности президента Абхазии будет один из лидеров оппозиции Бадра Гунба.