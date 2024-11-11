Вестник Кавказа

Парламент Абхазии обсудит отставку президента

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Недавняя отставка президента Абхазии Аслана Бжания будет рассмотрена на сегодняшнем заседании парламента республики. Оно пройдет в 11:00 по московскому времени.

На внеочередную сессию соберутся члены парламента в Абхазии. Заседание пройдет в 12:00 по местному времени (11:00 мск), рассказали в законодательном органе.

«Парламент соберется на заседание в 11:00 мск»

- парламент Абхазии

На сессии будет рассмотрен вопрос отставки президента Абхазии Аслана Бжания, передали в ТАСС.

Напомним, что после длительных переговоров с оппозицией, начавшихся накануне вечером, Аслан Бжания принял решение об отставке, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Временно исполнять обязанности президента Абхазии будет один из лидеров оппозиции Бадра Гунба.

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