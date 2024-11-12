Вестник Кавказа

Протесты оппозиции в Тбилиси продолжаются

Протестующие шахтеры на ступеньках здания парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии продолжаются протесты оппозиционеров. Сейчас они переместились в другое место. Полиция не препятствует активистам.

Протестные акции грузинских оппозиционеров продолжаются в Тбилиси, участники переместились на проспект Меликишвили.

Как пишет РИА Новости, в акции на проспекте участвуют несколько сотен человек. Они собрались там после того, как утром их прогнал спецназ с территории ТГУ.

Отмечается, что перед толпой протестующих стоят бригады патрульной полиции. Стоит добавить, что сотрудники правоохранительных органов не препятствуют активистам.

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