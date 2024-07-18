Президент Казахстана совершает официальный визит в Сербию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с официальным визитом в Сербию – в аэропорту Белграда его встречал президент страны Александр Вучич. Главе Казахстана предстоят переговоры и подписание ряда соглашений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прилетел с официальным визитом в столицу Сербии Белград, где у трапа самолета его встретил президент Сербии Александр Вучич. Борт президента Казахстана сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны, сообщила Акорда.

Главным пунктом программы визита главы Казахстана станут переговоры глав двух государств на высшем уровне, в ходе которых лидеры двух стран обсудят перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Также запланирована встреча Токаева с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, передает Sputnik Казахстан.

Итогом переговоров станет подписание ряда двусторонних соглашений.